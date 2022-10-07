東張西望｜搭港鐵要求讓座兩媽哭訴被歪曲：不能接受小孩被公審

自稱係BBC嘅Sarah現身《東張》，為港鐵讓座爭執作出澄清。

有網民早前在Facebook群組「大埔 TAI PO」分享影片，片段中有女子批評在場的乘客未有向小童讓座，隨後與在場乘客爆發口角衝突。其後港鐵職員上車調停，火車一度於大學站停駛。

2名媽媽事發後亦有在社交媒體上澄清事件，認為不應受到這般對待，形容事件已造成在香港的台灣人強烈不滿。 (影片截圖)

事件引起極大爭議，影片中嘅兩位媽媽(Sarah以及陳太）昨晚（6日）接受《東張西望》訪問時，一度激動落淚，並指爭執期間旁人不應拍攝其小孩，「真的沒有一個家長可以接受」，而她同時亦對自己出手搶手機行為致歉，但強調出於防衛。Sarah表示：「因為我本身係一個BBC，我係外國返嘅，咁我哋教育就係如果優先座，如果有需要（坐）就要問別人可唔可以畀坐…但因為好後生的女士起咗身，OK無問題，囡囡坐咗喺度，另外那些細路仔，呢位太太（陳太）都無坐的，到細路仔見我們個個都無得坐，佢都起身，讓返個座位出嚟。（之後）終於有2個位了，坐低就是段片開始錄的時候，所以好多人鬧那些是普通位，為什麼有需要（讓），根本不是那個情況」。

對於自己嘅小朋友被拍攝，台灣媽媽至今仍然係好激動。

陳太提到對方特意上前拍攝自己嘅小朋友時，情緒十分激動：「小孩被拍，試問一下，有沒有……有沒有家長，有沒有父母親可以接受小朋友被人家錄影，擺上網公審？然後我的小孩還很害怕，說為什麼你們一直罵……那兩個男生（男乘客）一直咒罵我們，而且旁邊一個戴帽子的男生，他自己一個位旁邊還擺很多袋子，那為什麼不給有需要的人，然後說我們錯了？」她又指香港與台灣的關愛座文化不同。「可能是因為我們（台灣）從小就被說我們關愛座是有需要的人去坐。我也知道那些上班的人也很累，也可能女生會可能不舒服，那我們也會有不舒服的時候，我們可以需要坐時就說『不好意思，可不可以讓我們坐一下』」。