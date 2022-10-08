野人老師｜鄭丹瑞保護自閉症小學生賺人熱淚　網民勁讚劇本有深度

由鄭丹瑞、MIRROR成員Stanley（邱士縉）主演的ViuTV劇集《野人老師》昨晚（8/10）昨播出一集迴響極大，故事講到患有輕度自閉症的聰聰（余晞晉飾）入讀大地小學，由於李白（Stanley飾 ）認為聰聰行為怪異，包括不斷重複說話、自責，以及受驚時會咬人，為了保障其他學生的安全，就向建議聰聰母親（楊淇 飾）考慮退學，令晨光（談善言飾）非常氣憤，二人因此引起爭執。

聰聰情緒激動會咬人（節目截圖）

不過事後晨光主動向他道歉，表示自己曾經患上躁鬱症，出現與聰聰相同的情況，因此希望可以幫助聰聰控制病情，李白了解事件後決定與晨光合作，令聰聰早點適應大地小學的生活。活動當日相當愉快，豈料有意外發生，事關聰聰獨自去洗手間，這時的李白建議其他同學離開餐廳，到門口集合等待聰聰，不過聰聰回到餐廳後，不見同學以及老師的蹤影，以為自己做錯事而被拋棄，因此歇斯底里不斷說：「聰聰做錯咗。」

李白及晨光得知事件後感到驚訝，因擔心再次刺激聰聰而不敢輕舉妄動，正當聰聰情緒稍為緩和時，李白嘗試打開鐵門接近，然而金屬磨擦聲音嚇到聰聰拿起生果刀亂揮，幸好校長（鄭丹瑞 飾）及時趕到，儘管途中被生果刀弄傷，但仍然抱緊聰聰說道：「攬住我，冇事，對唔住，校長嘅錯，校長錯，校長唔啱，你冇錯，對唔住，對唔住呀，我哋冇睇好你，對唔住呀。」

好彩校長及時趕到！（節目截圖）

劇集出街後引起網民討論，紛紛大讚演員演技到位，以及劇本有深度，不少觀眾表示見到校長不顧一切抱緊聰聰，感動流淚：「喊咗成套戲，好好睇呀，先係旦哥抱住聰聰嗰度，好有愛！隔住個mon都感受到蛋哥想俾聰聰嗰份安全感」、「今晚呢個畫面不是誇張。大人對小朋友講『對唔住』或『認錯』係要付出勇氣。擁抱著孩子再安撫，再對孩子道歉，係會嬴到小孩子的心」。另外，網民認為劇集值得成人反思：「每間小學都好像有個別小朋友要特別關愛，尤其受到刺激時會做出自殘嘅行為，做老師同家長都要學習點處理。」

點擊下圖睇《野人老師》精彩時刻：