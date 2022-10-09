90歲胡楓染疫病癒後首現身　精神超好拒絕退休：會繼續做落去！

胡楓（修哥）今日（9/10）獲頒《第三屆世界傑出華人青年企業家獎》的「傑出華人藝術家獎」。雖然90歲的修哥早前感染新冠肺炎，但他今日出席時顯得十分精神健康，顯然已康復過來。修哥接受《香港01》訪問時透露，自己每天都會運動，難道這就是長壽的秘訣？



胡楓（修哥）坦言自己不會退休。（林迅景攝）

胡楓接受《香港01》訪問時說：「心情好起伏，而家都唔知講咩好，哈哈哈。」他直言，起初覺得對於獎項受之有愧，但是經身邊朋友解釋，認為他為藝術貢獻了70年光陰後，他就覺得其實他是值得這個獎項的：「我諗諗吓又係，70年唔係一個短時間，真係好難得。我自己攞係啱嘅，唔會汗顏！」

胡楓（修哥）獲頒《第三屆世界傑出華人青年企業家獎》的「傑出華人藝術家獎」，一家人到場慶祝。（林迅景攝）

問到演唱會的籌備情況，他表示所有籌備工作已一早完成，只是因為早前染疫才需要押後演出：「唔使再點樣籌備，到咗嗰幾日操（練習）吓就OK。」胡楓在圈內有不少契仔契女，例如張學友、黎明、林憶蓮等，到時究竟會不會出現，他卻沒有正面回答：「呢樣嘢主辦單位搞，唔關我事，票務我唔搞，台燈聲我唔理，我只係練好我嘅歌。到時你就知。」

胡楓（修哥）精神好好！（林迅景攝）

被問到身體情況如何，修哥回答：「好好呀，同以前一樣！好好彩。」至於會不會退休享兒孫福？他笑言：「你唔使再問啦，會繼續做落去！就係攞我興趣，咁樣做落去，係我好開心嘅嘢。」