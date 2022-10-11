安哥同學會｜袁偉豪做人夫後更多閒言閒語　影響接job：有啲灰心

袁偉豪自從跟張寶兒公開戀情後，因女方家境富裕令他曾面對不少壓力。（IG/ @_bowiecheung）

非常勇於表達個人情緒嘅袁偉豪，日前接受港台節目《安哥同學會》訪問時，提到入行25年，所有機會都得來不易，所以無論係幕前、幕後甚至係人際關係都想做到最好。「不過有時可能比較唔夠瞓，啲EQ就會低啲，會導致言行上比較率直，不過我自己本身唔係太識用花言巧語去表達自己，我只想希望直接表達件事，可能咁導致近年大家對我印象唔係太好。」如果呢個真係袁偉豪心嗰句，睇怕佢都長期唔夠瞓。

袁偉豪早前在FB怒轟傳媒。（袁偉豪FB）

節目中，袁偉豪表示自己係藝人，好多嘢都身不由己。「事實嘅真與假都唔知係咪嗰回事，再加上除咗自己本身，亦都要同好多單合合作，先成就大家睇到的娛樂新聞。我唔係話刻意去製造新聞，只係有時大家在工作上各有所需，佢有佢寫，我有我自己，但偶爾都會好氣餒。我辛辛苦工作，亦都喺自己人生上有咗個選擇、搵到個我適合嘅人，但係好似呢兩年，自從我結婚之後，多咗好多閒言閒語，我都覺得有啲灰心。」主持人安慰袁偉豪，並指只要問心無愧就可以，但袁偉豪就話：「而家互聯網發展好快，同埋會存檔，而入面好多事情都唔係真。可能我啲工作客戶想了解我會SEARCH我，嗰啲唔屬實資料會留咗檔，我好難去澄清所有，呢方面會令我覺得唔係咁好。」