《愛回家》賈名媛現《中年好聲音》　IG千字文：男友突然得了胃癌

《愛回家之開心速遞》中，早前一集講到賈名媛戀上池子孝，最後還主動投懷送抱用紅酒淋身色誘池子孝。日前飾演賈名媛的邱芷微（Chelffy）在TVB音樂選秀節目《中年好聲音》中出現。



邱芷微（Chelffy）在IG寫下千字文分享心路歷程。（ig@chelffy）

日前她在IG寫下長文感受。她直言，身邊很多朋友和網民都表示她本身就是一個藝人，已經入行多年，又為什麼要參加這些素人選秀節目呢？她直言自己在2007年就已參加過歌唱比賽，時隔多年，她今年亦剛好符合35歲「中年」的資格。

邱芷微（Chelffy）在《愛回家之開心速遞》中飾演「賈名媛」。（TVB截圖）

賈名媛同池子孝變成新CP？（TVB截圖）

她又直言，比賽前有很多朋友反對她參加《中年好聲音》，寫道：「今次由決定參加嘅時候，其實身邊好多close 的朋友反對我參加的，佢哋好多人都話我：『你自己都已經響呢行，比乜鬼賽吖！唔驚俾人笑咩？』『你專心做戲好過啦！啲人好勁㗎！唔好出醜破壞形象啦！』etc」

邱芷微（Chelffy）幾靚。（TVB截圖）

不過她也解釋說，在眾多反對聲音之中，最支持她參加的反而是男朋友Wilson，坦言男朋友相信她去參賽才能發現自己的不足，從而令自己進步成長，堅持中年也可以追夢。她寫道：「唔係人到中年就唔會進步，唔可以追夢，甚至放下腳步等死。而的確，病痛的經歷令到我們兩個在看人生觀念上有所改變，所以才希望在有生之年做更多無悔的事情，豐盛人生。」

邱芷微（Chelffy）表示自己多年曾參加過歌唱比賽。（ig@chelffy）

她亦分享道，早前自己參加歌唱比賽並獲得季軍後，並沒有令她成為一名歌手，她更因此而與唱歌之道漸行漸遠，最後更轉往幕後工作，後來在機緣巧合之下才回到幕前成為了一名演員。

邱芷微（Chelffy）幕前工作經驗都幾豐富。（ig@chelffy）

她也分享道，在疫情之下除了生意大受影響，她和男朋友也相繼患病。她寫道：「我突然確診類風濕關節炎，需要長期靠藥物控制病情，暫時唔可以做影響關節的運動及過於操勞；而我男朋友Wilson 更突然得了胃癌，需要做手術切除7/8胃部。從此我們慢慢地亦把平時忙碌緊張的生活變得放慢了腳步，需要時間治療及休養。直到近幾個月身體開始逐漸恢復，我才可以開始慢慢做返適量運動鍛鍊身體。」