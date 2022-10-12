姊妹們的國際市場︱男嘉賓用靚仔面具　阿正O嘴：珈其孿生哥哥？

由黃正宜（阿正）及余德丞（Dickson）主持的ViuTV真人騷《姊妹們的國際市場》昨晚（10/10）首播，節目請來李昭南（Mishy）、陳海寧（Isabella）、何洛瑤（Sica）、王嘉盈（Kaying）及馬曉晴（Maisy）擔任嘉賓，她們將會與另外五位男嘉賓配對，看看能否擦出愛的火花。其中一位男嘉賓戴上劇集《艾蜜莉在巴黎》Gabriel一角的面具出場，一眾女嘉賓即時心心眼，亦非常期待他的真面目。



其中一位男嘉賓戴上劇集《艾蜜莉在巴黎》Gabriel一角的面具出場。（影片截圖）

面具下的男生是一名中法混血兒，現年34歲任職模特兒和演員的黃寶漳（Mixson），他擁有靚仔又斯文的外表，同時熱愛運動、打籃球和游泳。Sica認出Mixson曾參演劇集《IT狗》，Mixson表示自己飾演岑珈其的孿生哥哥，阿正一臉疑惑驚訝反問：「你做珈其孿生哥哥？」引得全場拍手大笑。除了參演劇集外，Mixson亦經常做MV男主角，包括Dear Jane《2084》、陳明憙《放下的頻率》、鄭欣宜《先哭為敬》及陳蕾《娑婆》等等。

Mixson表示自己在《IT狗》飾演岑珈其的孿生哥哥，阿正一臉疑惑驚訝反問：「你做珈其孿生哥哥？」（影片截圖）

雖然Mixson的爺爺是法國人，但他卻認為自己是百分之百的香港人。上得戀愛節目，當然要分享愛情經歷和擇偶條件，他透露曾跟一位西班牙女子拍拖，可惜戀情只維持了一、兩個月。至於分手原因，他說是因為文化差異：「我都係會選擇番香港人，條件我覺得真係…溝通到，簡單嚟講，就係彼此三觀好近似。」

Mixson在節目中提到很喜歡去旅行，至今去了60個國家，當中最令他難忘的是埃塞俄比亞之旅：「經過一個部落見到一個德國女孩子，白人嚟嘅，喺一個部落出現，我係好surprise，部落係冇着衫，點解突然有個白人喺度？仲抱住個BB喺度餵緊奶，我見到個畫面好犀利。原來愛情某意義底下可以跨越多障礙，只需要夠愛就得。」