專訪︱入行四年終開個人騷　洪嘉豪：冇諗過可以開7000人演唱會

洪嘉豪（Kaho）上月初與MC張天賦完成一連三場的《FRENEMY》演唱會，尾場上，他宣布將會舉行入行四年的首個個人演唱會，向來愛錫粉絲的他表明不忍「院友」（粉絲名稱）買黃牛，會盡力向公司爭取讓他們優先購票。Kaho的個人騷《The Cycle of… Kaho Hung Live 2022》終落實在11月12至13日，於可容納7000人的西九文化區竹翠公園舉行，而他亦兌現了當時的承諾，預留門票供「院友」優先購買。相隔短短兩個月再開騷，開心之餘，伴隨的壓力亦不少，Kaho坦言最初只有信心開兩場麥花臣，但公司同事卻跟他說「我哋好有信心」，最終決定在竹翠公園連開兩場合共14000個座位，不但內部認購反應熱烈，優先訂票同樣在兩小時內火速售罄，相信Kaho可以飲得杯落啦！

撰文、採訪：陳芷穎

攝影、短片：陳順禎

剪接：陳芷穎



入行四年，洪嘉豪終在11月舉行首個個人演唱會。時間緊迫，他坦言開心之餘亦感到緊張。（陳順禎攝）

率先透露演唱會細節 重現初出道的洪嘉豪

今次的演唱會名為《The Cycle of… Kaho Hung Live 2022》，Kaho想表達的是世事萬物皆有循環：「我嘅新歌《還原淚》係講眼淚嘅循環，《逆時車站》係時間嘅循環，到之前自己做嘅五首歌就係愛情上嘅循環，好多唔同嘅循環。」宣傳海報中，他的頭頂有一個圈，串着不同色彩繽紛的物件，有「院友」搞笑形容它們是生菜等等的打邊爐食物，他解釋：「我嗰時問設計海報嗰個人，咁世事萬物都有循環嘛，即係宇宙都有循環啦。佢係想講宇宙大爆炸，炸咗好多唔同嘅隕石出嚟，嗰啲隕石就好似循環咁㗎咋，唔同universe都有循環，係一啲抽象啲嘅感覺。」

宣傳海報中，他的頭頂有一個圈，串着不同色彩繽紛的物件，有「院友」搞笑形容它們是打邊爐食物。（洪嘉豪IG圖片）

至於演唱會細節，由歌單、舞台設計，到為「院友」準備的小驚喜，Kaho亦在專訪中率先透露少許。他表示除會唱出大部份個人作品外，亦有翻唱的環節：「有一part cover嘅歌好有意義，我好想喺嗰度唱，所以係會有cover嘅歌，但九成九嘅歌都係自己。」演唱會主題曲亦會於騷前推出：「快歌嚟嘅，但唔係boom boom boom boom嗰啲快歌，有少少返番去《半天空檔》嗰啲sweet sweet咁。」曾揚言終有一天會戴起眼鏡唱出道作《半天空檔》的他，坦承會在今次的演唱會中兌現承諾並笑言：「死啦，好似安排晒嘅所有驚喜都俾你哋盤問咗出嚟添。會嘅，造型師知道㗎啦，因為始終係一個意義，我出道第一隻歌竟然係戴咗眼鏡，個個都以為我近視，其實我冇嘅…可能係一個粉絲嘅回憶、情意結，佢哋好想見番嗰時嘅我。」

他透露會重現初出道的洪嘉豪。（網上圖片）

演唱會選址戶外場地，Kaho興奮指鍾意開戶外騷多過室內：「望住個維港，上面又冇大廈，好啱feel。」戶外騷一定要靠快歌炒熱氣氛？以慢歌為主的Kaho表示他同樣可以做到：「會有氣氛上的安排，可能有啲互動呀，同埋個台又未必係好傳統嘅台，可能會有catwalk咁樣，嗰條catwalk行到出嚟，又可以做到另一樣嘢。」繼《FRENEMY》演唱會與MC勁歌熱舞後，Kaho會跳舞已經不是秘密，他就笑言「冇上次咁勁」：「係會有跳舞嘅，但可能氣氛為主，當然就排都未排過啦到而家都，會輕啲囉。」但比起跳舞，最令他擔心的，是要獨自連續唱出二十多首歌曲：「之前從未試過，我喺屋企有練過，有一日食完飯，不如試下唱啦，就一口氣連水都冇飲，由第一隻唱到最尾嗰隻，結果去到最尾嗰幾隻係有少少吃力開始，當然講緊係non-stop，中間冇嘢停連住係咁唱。」

嘉豪說原本打算推出一隻EP，並在演唱會中售賣，可惜印唔切。。（陳順禎攝）

最初打算開麥花臣 公司有信心可以「搞大啲」

首個個人騷就在可容納7000人的場地舉行，Kaho坦言：「人生冇諗過有機會可以開一個有6000幾、7000人嘅演唱會」。回想起最初與同事開會，欠缺信心的他曾提議在場地較細的麥花臣搞，但公司同事卻非常有信心表示可以「搞大啲」：「我話麥花臣開兩場應該都賣到，我本身係咁樣諗。佢哋話諗住幫你開5000人，我話『唔得啦，一定唔可以，開4000啦』，4000都已經好冇信心。點知公司原來偷偷地可以開到咁多，公司一直同我講『得啦，我哋好有信心』，可能佢哋有唔同數據，希望賣得晒啦，賣得晒我就飲得杯落…個緊張係，我唔想滯銷，但睇暫時情形應該係理想。」雖然Kaho未知內部認購情況，不過公司同事就跟他說反應熱烈，而預留給「院友」的門票數量亦出現供不應求的情況，日前的信用卡優先訂票更在兩小時內火速售罄，相信Kaho可以飲得杯落啦。

回想起最初與同事開會，欠缺信心的嘉豪曾提議在場地較細的麥花臣搞，但公司卻為他注入強心針。（陳順禎攝）

2022年經歷多個「第一次」自覺圓滿 感謝粉絲無條件支持

2022年，Kaho推出了首張個人大碟《Learning Curve》、首次唱電影《正義迴廊》主題曲、舉行首個個人演唱會，很多的第一次接連發生，今年是豐收的一年嗎？自認是杞人憂天派的Kaho依舊說：「會唔會人生嘅運氣用晒喺今年度？」但他亦承認今年的成績有進步、多了人認識，亦多了人支持自己，未敢說是豐收的一年，但卻是突破最多的一年：「演唱會入面，可能唱歌好咗，竟然會跳舞喎，又去咗兩個大嘅場地做自己喜歡嘅嘢，我覺得都好好㗎啦。開完11月個演唱會，今年都功德圓滿。我已經回想唔到出碟之前做過啲咩，嗰時好忙已經諗唔番起，但好開心嘅今年，希望下年繼續好。」

還記得去年的《我是現場》，Kaho哭着說自己是個欠缺信心的人，一年過去，他如今笑着說「信心大咗，又大個囝咗」：「《FRENEMY》嗰幾晚，我冇覺得自己冇信心，都自信滿滿...大個咗好多，嗰三晚都大個咗，唔知點解大個咗，唔再係上年《我是現場》有少少細路仔嘅洪嘉豪。當然年紀大個咗，但係係慢慢經歷，感受多咗嘢嘅感覺。」亦因為當時的真情流露，讓《主角光環》賦予了新意義，Kaho坦言每次唱這首歌時都是懷着感激的心：「無論係對fans、屋企人、同事，身邊所有幫過我嘅人，好開心可以將呢個『光環』由麥花臣帶到去Star Hall，今次可以帶到去西九，希望可以去不同嘅地方。」

還記得去年的《我是現場》，嘉豪哭着說自己是個欠缺信心的人，一年過去，他如今笑着說「信心大咗，又大個囝咗」。（陳順禎攝）

入行四年，事業上經歷了猶如過山車般的高低，他最想感謝的是「院友」一直以來的支持：「無條件為我做咗好多嘢，唔係一定要幫你做㗎嘛。以前未咁景氣嘅時候，佢哋都喺度㗎喎，同你一路捱，每一個階段都同你一齊行，一齊見證，好開心嘅。反而我而家成績好咗，佢哋就更加辛苦咗，見到可能佢哋workload大咗，處理fans club嘅嘢又勞碌咗，如果我有機會幫到佢哋都想幫，希望大家覺得值得。」

嘉豪透露會在演唱會上唱一首從未曝光的歌曲。（陳順禎攝）

MC歌迷會管理員言論掀風波 Kaho保持初心以行動證明自己

最近因MC歌迷會管理員一事，令「賦豪」每次出活動總會被追問有關事情。問到Kaho會否覺得多人認識後，是非會隨之而來，Kaho思考一會回答：「我唔知…我唔係好覺嘅。對於我嚟講，我仍然係抱住嗰個，都係一如以往都係落街買嘢食，都係喬裝，唔使喬裝呀，只要我唔化妝、唔Gel頭，冇人認得我。我仍然係嗰個人，冇變到，呢個有小小係我嘅初心，我嘅初心係咩？就係無論點都好，我都仍然可以係嗰個自己，咁就好開心啦。」

面對各種聲音和批評，比起用言語「還擊」，嘉豪選擇以行動證明自己。（陳順禎攝）

面對各種聲音和批評，比起用言語「還擊」，Kaho選擇以行動證明自己：「我會希望證明到畀大家睇唔係咁樣，譬如有啲人可能覺得…我出道當時係唱得差啲，冇而家…可能把聲唔同啲，好希望佢哋如果有機會入到場，啱啱《FRENEMY》嗰個有入嚟睇嘅，相信你會另眼相看。」當負面情緒來襲時，Kaho教大家試下化悲憤為力量：「冇得沉落去，對住唔開心嘅事一路向下都冇乜好處，試下可唔可以化悲憤為力量，我又未去到嗰種，唔得我一定要化悲憤為力量，但我會默默努力，希望你睇到。我好感動係，其實有好多人都話『其實佢真係好咗好多』，起步比人遲呀我。」

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