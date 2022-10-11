七仙羽公開重量級客戶名單　江湖猛人「佐敦之虎」竟然係佢徒弟？

玄學家七仙羽（七師傅）自2020年開始活躍於電視演出，憑無厘頭搞笑的個性令人氣迅速彈起，雖然不少觀眾因七師傅有趣的談吐忘記了她真實身份，不過其風水師身份及法力成功收穫不少信大眾及徒弟，最近更有報道透露，江湖猛人「佐敦之虎」英傑亦是七師傅的徒弟之一。

七仙羽憑無厘頭搞笑的個性令人氣迅速彈起，不過本職係玄學家。（七仙羽Facebook影片截圖）

而七師傅今日（11/10）在Instagram上載長文回應此事，雖然沒有回應對方是否她的徒弟，但就表示：「我有江湖人士跟出跟入怎麼了？」當中分享了對方的事情，原來這位江湖猛將在幾年前犯下官非，二人因而認識：「他的女友找我幫他化解，而英傑是無辜的。這點小事，太容易做了。我和他女友一起陪他上庭，我將『摧毀一切無敵金剛』放他印堂，我坐在觀眾席掐着手印唸咒……他最後贏了官司。後來他上了封面，但身為幕後功臣的我，一直低調，什麼也沒說，更冇邀功。」此外，七師傅自爆有不少重量級徒弟及客戶，包括世界著名的足球員、澳洲首富、家喻戶曉的荷里活的巨星及大陸紅極一時的某女星，為此她表示：「實不相瞞，我的客戶名，你看完一定會不相信人生。」

七師傅公開重量級客戶名單。（IG/@master_qi_xian_yu_）

七師傅在文中表示自己所知道事情遠遠超乎大家想像，但是根本沒有人信任她，並舉例說道：「我在電視節目中提及，用強力的風扇可以吹鬼，鬼會害怕，因為鬼魂會被吹散，會痛……但沒人信。鬼喜歡吃屎尿痰，吐痰時，鬼就走，因為鬼馬上爭搶著去吃……沒人信，說我是神棍。」因此七師傅講到：「我感覺太多人的認知層次都達不到同一個level ，根本說什麼都沒人懂沒人信，所以我都費事說，自己知道就算。」雖然七師傅已經冇咁好氣同人解釋如此多，不過就非常討厭被人稱為神棍。

七師傅法力無邊。（IG/@master_qi_xian_yu_）

七師傅透露曾經在印度修煉名為「金身反彈吞噬法門」的護法，因此奉勸網民：「害我，造謠，說是非，罵我神棍的人……只要將之前言論取消，親自找我或Send個信息懺悔，此法就自動解除，否則你行衰運。」她因此又解釋到：「大家不用害怕我，我仍然是個善良丶開心丶單純的人，你只要對我友善，多讚美，多接近我，也可以對我開玩笑，你就一定會有源源不斷的好事好運奇蹟降臨。」

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