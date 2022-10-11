前天堂鳥成員Tyrese首度回應與KOL未婚妻分開　惹網民質疑動機

昨日(10日)天堂鳥成員Tyrese在IG正式宣佈與未婚妻KOL Pumpkin Jenn分手，並打了4百多字的分手感言作為了結，揚言會永遠支持女方。



二人昔日恩愛合照！（IG/@pumpkinjenn）

前天堂鳥成員Tyrese早前被爆出與當紅KOL未婚妻已分開，並在深夜時段於社交平台(IG)發表長文「祝福」對方。其實二人向來恩愛，更開始籌備婚禮！而突然投出分開的消息，令不少有關注開的粉絲都相當訝異，紛紛猜測他們為何分手。如今Tyrese發表分手感言，一句「原諒我所作的決定讓你心痛欲絕。」似乎喺男方先講分手。

其實幾襯！（IG/@pumpkinjenn）

Tyrese發佈了一張拖手照，如無意外就是與前未婚妻Pumpkin Jenn合影的，並在內文提到他憶起這段感情結束的死因。

Tyrese發佈了一張拖手照(IG@tyreseakf)

死因一：無自己喘息的空間。Tyrese 提到他每一分每一秒都是為對方和想對方，令大家失去自我及私人空間，引致發生不少磨擦的災難。不過文中是以引號特別說明，不知道是想另有表達的含意還是只想强調這點。

死因二：價值觀不同 無法溝通。Tyrese表示發現與Jenn有大不同的地方，勉強磨合導致大家無法繼續相處，亦無法好好溝通處理問題。

死因三：以條件及物質衡量愛。Tyrese提到：「愛不是條件不是物質，沒有一份最圓滿的愛是靠別人身上獲取的。」而網民推測Tyrese是想表達Jenn物質主義，而Tyrese無法接受，導致分開的最大死因。

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Tyrese最後在文中感恩曾遇上對方並祝福Jenn可安心快樂找回自己好好生活，從這句話中似乎想指控對方與當初自己所認識的Jenn變質了！不過對於Tyrese這篇長文，不少網民質疑他的動機是想消費女方，要宣告比人知道是他基於以上原因決定分手，從而獲得大家的關注。

點撃睇下圖女方照片:

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長文如下: