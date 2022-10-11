前天堂鳥成員Tyrese首度回應與KOL未婚妻分開 惹網民質疑動機
撰文：馬嘉怡
出版：更新：
昨日(10日)天堂鳥成員Tyrese在IG正式宣佈與未婚妻KOL Pumpkin Jenn分手，並打了4百多字的分手感言作為了結，揚言會永遠支持女方。
前天堂鳥成員Tyrese早前被爆出與當紅KOL未婚妻已分開，並在深夜時段於社交平台(IG)發表長文「祝福」對方。其實二人向來恩愛，更開始籌備婚禮！而突然投出分開的消息，令不少有關注開的粉絲都相當訝異，紛紛猜測他們為何分手。如今Tyrese發表分手感言，一句「原諒我所作的決定讓你心痛欲絕。」似乎喺男方先講分手。
Tyrese發佈了一張拖手照，如無意外就是與前未婚妻Pumpkin Jenn合影的，並在內文提到他憶起這段感情結束的死因。
死因一：無自己喘息的空間。Tyrese 提到他每一分每一秒都是為對方和想對方，令大家失去自我及私人空間，引致發生不少磨擦的災難。不過文中是以引號特別說明，不知道是想另有表達的含意還是只想强調這點。
死因二：價值觀不同 無法溝通。Tyrese表示發現與Jenn有大不同的地方，勉強磨合導致大家無法繼續相處，亦無法好好溝通處理問題。
死因三：以條件及物質衡量愛。Tyrese提到：「愛不是條件不是物質，沒有一份最圓滿的愛是靠別人身上獲取的。」而網民推測Tyrese是想表達Jenn物質主義，而Tyrese無法接受，導致分開的最大死因。
+1
Tyrese最後在文中感恩曾遇上對方並祝福Jenn可安心快樂找回自己好好生活，從這句話中似乎想指控對方與當初自己所認識的Jenn變質了！不過對於Tyrese這篇長文，不少網民質疑他的動機是想消費女方，要宣告比人知道是他基於以上原因決定分手，從而獲得大家的關注。
點撃睇下圖女方照片:
+16
長文如下:
今天的秋高氣爽，正是我們當初在一起時感受的溫度，一點一滴也恍如才剛剛發生一樣，許多回憶以及思念在腦海中飄浮著。珍惜著感恩著你在這段時間裡陪伴我鼓勵我教導我，讓我感受一個不一樣的世界。愛情把我倆都牢牢的緊扣着，每一刻每一秒都在「為對方」「想對方」而沒有丁點空間留給我們自己喘息。遺忘了自己最原始為本質所散發的能量，幻變成充斥着負能量的我們，演變成很多很多的災難。你和我大大的不同讓我們都沉溺在不屬於自己的空間裡，無法放鬆地站在覺察點上好好溝通及處理問題。愛不是條件不是物質，沒有一份最圓滿的愛是靠別人身上獲取的，這只有自己能產生及確認的，懂得愛自己時也會懂得愛別人。在這一段人生章節很感恩有你的出現，我們都在這段關係上都成長及獲取很多，彼此的愛也換個方式一直存在著，現在的我腦海只剩下屬於我們開心的回憶，盼望沒有我在身邊時的你也能安心快樂地找回自己好好生活，原諒我所作的決定讓你心痛欲絕。沒有你沒有今天的我，我會一直珍重著。活在當下，我一定會繼續努力做好自己改善自己，讓我們彼此獨立成長吧！加油❤️永遠支持你的