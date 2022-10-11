楊家將︱黎燕珊當年獲TVB傾全台之力硬撼　「而家諗番都好開心」

無綫（TVB）深宵劇場最近重播18周年台慶劇《楊家將》（1985），主演有劉德華、黃日華、周潤發、苗僑偉、梁朝偉、吳鎮宇、夏雨、湯鎮業、萬梓良、吳孟達、曾江、陶大宇、秦沛、張曼玉、劉嘉玲、汪明荃、鄭裕玲、趙雅芝、戚美珍等，星光熠熠程度堪稱史上最強台慶劇。有不少關於《楊家將》趣聞軼事值得一提，當中最應該要知道的便是劇集首播當年是安排在《歡樂今宵》內播出，主力是狙擊對手亞洲電視（ATV）首屆亞洲小姐冠軍黎燕珊代表香港出戰的「亞太小姐選舉」！

史上最強台慶劇《楊家將》深宵重播 金鑽陣容「五虎將」激罕同框

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當年獲得TVB以最高規格陣容的黎燕珊，接受《香港01》訪問時便指覺得光榮：「雖然咁多年前，但我仲有啲印象，我記得當年代表香港出賽係件好盛大嘅盛事，當年電視業都百花齊放，而家諗番都好開心，都係一個美麗嘅回憶，好感恩係一份子。」珊姐又特別感謝當年ATV主席邱德根先生舉辦亞姐，讓她可以做到香港代表出戰亞太小姐。當年為港出戰好緊張？珊姐直言有壓力：「那些年少女時代冇乜社會經驗，係有壓力嘅，但當我每逢去到香港任何一個地方宣傳亞太小姐宣傳活動時遇見市民，佢哋都會一起大聲同我講『黎燕珊，加油』，令我覺得好窩心，所以會時常提醒自己無論如何都全力以赴做到最好。」

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