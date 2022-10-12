鄭秀文爆馮德倫開金口唱電影插曲超緊張：唱兩句都話腳震震！

鄭秀文（Sammi）今日（12日）以一身米白色服飾出席時裝品牌活動，談及早前她宣布成功入紙紅館一事，雖然現時「十劃都未有一撇」，但她原來已經欠下一身「飛債」，朋友和同事都紛紛向她留定票。



（左起）楊文蔚、廖子妤、鄭秀文及蔡思韵今日（12日）出席時裝品牌活動。（葉志明 攝）

Sammi笑言會開多少場演唱會仍然言之尚早，但從未想要打破自己以往的紀錄的打算：「心裏面大概已經有個數啦，但仲有好長時間唔想宣布住，我從來冇呢個心態，我反而好似愈開愈少㖭，可能可以開17場，我就開13場，從來都冇要追數，因為我覺得我每場都要嘔晒所有力出嚟。」她坦言為了保留體力，預計到時可能會開四五場就休息一天，不會連續多日開演唱會，因此拿到的紅館期都比較長。

Sammi表示如果鄭伊健邀請自己做演唱會嘉賓一定會應承。（葉志明 攝）

Sammi和馮德倫有份演出的電影《世間有她》早前已於內地上映，她笑言不知道原來下月會於香港上映，被問到會否緊張票房成績，她表示自己只是擔任其中一個故事的主角，所以完全是「零壓力」：「我特別多謝張艾嘉姐姐，佢畀機會我去參與演出，我自己成日覺得，要由一個喜劇（演員）轉型去做唔係喜劇（演員），呢條路真係好唔容易，但我都好珍惜每一個機會，就算得三十分鐘嘅演出，我都會盡力去做。」她與馮德倫十多年前曾合作拍《大佬愛美麗》，相隔多年再合作她坦言非常舒服：「因為佢成個人好chill，有外國人嗰種自在，所以同佢合作好舒服好自在。」

《世間有她》將於下月在香港上映。（電影海報）

多年沒有大開金口的馮德倫，為了電影更與Sammi合唱插曲《對不起，我忘了我愛你》令觀眾非常驚喜，她笑言這位舊拍檔對唱歌興趣不大，要叫到他出山再出歌應該不容易：「如果佢鍾意唱歌，一早就唱番啦，同埋佢喺studio只係參與兩三句都話『嘩幾廿年冇唱歌好緊張』，我諗佢應該興趣不大！」Sammi表示但如果邀請對方擔任自己演唱會嘉賓應該諗得過：「都可以㗎！等佢練下歌先啦佢咁緊張，唱兩句都話腳震震，上到台可能暈埋！」

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