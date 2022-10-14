梁競徽大爆當年當正自己巨星　唔敢搭巴士地鐵：死喇啲人會認得我

近年專注內地發展的梁競徽除了不時接拍劇集之外，還投資開鐘錶店、車行，生意愈搞愈大，更踩過界加入直播帶貨行列，落力Sell牛扒、海鮮、生果等等，成績不俗！雖然梁競徽近期影視產量相比起TVB時期大減，但其實他過往都塑造了不少為人熟悉的角色，早前他接受好友胡炯龍訪問時就大談自己以前的作品：「從一個演員嘅角度出發，每一個角色我都深刻，因為我每一個角色，我都係將個靈魂灌注咗落去，一定有話某部分嘅我自己係入面。（自己鍾意邊一類角色多啲？）反派嘅角色呢係好玩啲嘅，發揮空間係可以大啲啦，亦都有啲警世嘅作用。」



梁競徽早前接受好友胡炯龍訪問時大談自己以前的作品。（影片截圖）

梁競徽在劇集《飛虎之潛行極戰》中飾演反派角色Kenny。（影片截圖）

雖然梁競徽在劇集中並非擔正做主角，但原來他在TVB十幾年以來參演過超過五十套劇，他更笑言自己自小已經想做明星：「兒時嘅我就唔係話想做演員嘅，細個嘅時候其實想做明星。入行之後，咁就經歷咗一啲挫折呀、洗禮呀，我係入到TVB嘅時候呢，先至係洗心革面，我要成為一個好嘅演員，亦都得到好多觀眾朋友嘅支持同鼓勵呀。」梁競徽更自爆當年曾一度當正自己是巨星的搞笑心態：「拍完我入行第一套電影之後呢，我就覺得我唔可以坐巴士，唔可以坐地鐵，嗰陣時覺得『死喇，啲人會認得我。』」

梁競徽自爆當年唔敢搭巴士、地鐵，驚人認得佢。（影片截圖）

其實早前曾有網民大爆「曾被梁競徽不禮貌對待」的故事，該網民指曾在酒店任職前台，他透露當時梁競徽在酒店接待大堂櫃枱問道︰「有冇得睇吓你哋個ball房？」又稱：「我喎！你經理會識得我。」暗示梁競徽耍大牌兼英文差，但梁競徽事後就嬲爆反擊：「這報道～這記者～真好笑～將一些未經證實的虛構事情來報道！」不過其實梁競徽現時已經成熟了不少，腳踏實地努力工作：「我哋而家呢個階段呢，有家庭有小朋友啦，其實已經冇諗咩我要大紅大紫呀，我要去到乜嘢位呀，冇諗呢啲嘢，即係净係覺得我要keep住有工作，keep住去有收入去維持屋企人嘅生活。其實每一樣嘢，當你有機會做嘅時候，你都應該盡全力去做好，你一路嘅努力，一路嘅準備，你自己就會贏得到呢個機會。」

梁競徽現時已經成熟了不少，腳踏實地努力工作。（影片截圖）