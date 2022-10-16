兩本地騎師西裝look影寫真型到漏　靚仔過小鮮肉隨時出道組男團

不少人對於騎師的印象，只停留在他們在賽馬日時拿起馬鞭、騎在馬匹上奔馳的模樣，並不清楚他們藏在騎師服後的真面目。早前一班騎師獲邀為一年一度的「時尚煲呔賽馬日」拍攝宣傳照，脫下一身騎師服換上西裝後變得非常時尚又有型。其中兩位香港騎師更憑着俊俏的外貌，從芸芸外籍騎師中突圍而出受到網民注目，獲大讚顏值不輸一眾小鮮肉男團成員，馬上出道都可以！



不少人對於騎師的印象，只停留在他們在賽馬日時拿起馬鞭、騎在馬匹上奔馳的模樣。（IG：@hkjcracingsports）

現年34歲的梁家俊（Derek）自小於香港長大，他於20歲時正式展開騎師生涯，曾奪亞洲見習騎師挑戰賽冠軍兼被選為兩屆的「告東尼獎」得主，至今在香港奪過399場頭馬，更曾夥拍香港馬王「美麗傳承」勝出過一級賽。感情世界方面，梁家俊與前香港賽馬會節目主持李潔瑩於2016年結婚，現時已經是兩個小孩的爸爸，育有一名4歲兒子和1歲女兒。

梁家俊換上西裝後變得非常時尚又有型。（IG：@hkjcracingsports）

梁家俊現時已婚，育有一名4歲兒子和1歲女兒。（IG：@derek_kc_leung）

梁家俊於20歲時正式展開騎師生涯，至今已經踏入第14個年頭。（IG：@derek_kc_leung）

現年26歲的鍾易禮（Angus）現時是一名見習騎師，他於2017年加入見習學員培訓計劃，並於2019年尾到澳洲阿德萊德受訓，單單是2022年賽季就已經在當地贏得超過50場頭馬，位列南澳洲騎師榜的前列位置。他於上月才開始回香港策騎，即勝出三場賽事，短短一個月就已經贏得440萬獎金。不過，其實在他成為騎師之前，原來曾經是一名足球員，他於2017年時隸屬乙組聯賽球會油尖旺足球隊。

鍾易禮打扮起來似足男團成員。（IG：@hkjcracingsports）

鍾易禮中學時期外形非常可愛。（網上圖片）

鍾易禮曾經是一名足球員。（網上圖片）

鍾易禮上月才開始回香港策騎。（IG：@hkjcracingsports）

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