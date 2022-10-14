陳瀅演技被網民一面倒批評單調乏味　畀好姊妹蔣家旻搞到眼濕濕

無綫正在熱播的劇集《美麗戰場》在上星期已經開始播出，在過去一周已經引起不少熱話，而陳瀅的演技更是網民討論得最熱烈的一部分。早前有網民把劇中陳瀅的驚嚇樣cap低再造成表情包，批評陳瀅的表情太單一，沒甚變化，但陳瀅就覺得不是一件很嚴重的事情，亦表示自己樂於接受意見，直言自己會從批評之中學習。

陳瀅在昨日（13日）出席活動時亦被問到網民批評她只有一種演技，覺得單調乏味，在一旁的好姊妹蔣家旻立即力撐陳瀅：「我要幫阿瀅平反嘅，因為佢嘅角色其實好難演！」更表示陳瀅要由16歲演到 40歲，現在還在年輕的階段及之後陳瀅在劇中便會「黑化」，就可以看到她的轉變。

在一旁的好姊妹蔣家旻立即力撐陳瀅 (節目截圖)

蔣家旻再說：「開始嘅時候我哋個角色太極端，佢係一個好乖好純又唔唔敢去反撃嘅，我就真係好極端咁去衰。咁大家就會覺得我角色好似好出，我覺得呢種對比係導演特登咁去寫。」蔣家旻十分落力地幫陳瀅說話，更表示之後黑化的陳瀅會更好看，要大家繼續留意劇惴的發展，陳瀅因為蔣家旻這番說話而覺我十分感動，更在現場不自覺地「眼濕濕」起來，雖然戲內蔣家旻處處針對陳瀅，但戲外二人卻是一對很好的姊妹。

蔣家旻十分落力地幫陳瀅說話，更表示之後黑化的陳瀅會更好看，(節目截圖)

陳瀅因為蔣家旻這番說話而覺我十分感動 (節目截圖)