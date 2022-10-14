萬梓良《成吉思汗》接棒深宵時段　TVB搞投票等觀眾揀重播劇

過去無綫製作不少膾炙人口經典劇，適逢踏入台慶55周年，翡翠台由上周六（8日）起於深夜時段（逢周一至五深夜12點5分、周六晚上11點35分及周日深夜12點）重播一系列經典劇及無綫電影，與觀眾一起重拾集體回憶。10月率先推出「向金裝劇致敬」系列，打頭陣有由李添勝監製、1985年首播的18周年台慶劇《楊家將》，主演陣容包括「五虎」劉德華、黃日華、苗僑偉、梁朝偉、湯鎮業，以及周潤發、張曼玉、劉嘉玲、汪明荃、鄭裕玲等，由於該劇雲集影視界帝、后級人馬，堪稱「史上最強」台慶劇，加上歷代當紅小生花旦昔日青澀容貌再現，日前播出後旋即掀起網上熱話！

《楊家將》已於昨晚（13/10）播畢。（myTV SUPER）

《成吉思汗》今晚起重播。（myTV SUPER）

今晚深夜開始，緊接《楊家將》播放的另外兩套金裝劇依次為：由萬梓良、黃日華、劉青雲等主演、蕭笙監製的《成吉思汗》（1987年首播，共10集），及由鄭少秋、汪明荃、梁朝偉、周星馳等主演、劉家豪監製的《大都會》（1988年首播，共5集）。首輪「向金裝劇致敬」系列均經過數碼修復，給予觀眾嶄新視覺享受。接力一連9晚將改為推出「經典無綫電影」系列，率先播放的是第一套無綫電影、由鄭浩南、羅慧娟、詹秉熙等主演的《諜血黃埔灘》，緊接下來的分別有《霓虹姊妹花》、《律政皇庭》、《天堂血路》、《難民營風暴》、《群星會》、《刑警本色》、《八月鬱金香》及《特警90 III明日天涯》。

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無綫深宵劇場向來不乏捧場客，許多經典劇也獲劇迷「敲碗」重播，有見及此於11月起推出的《傳承•經典55：我揀我想睇》之「我們的...」及「難忘記...」系列將增設觀眾投選部分，由即日（14日）中午12時開始至10月27日（星期四）中午12時為止，觀眾可到TVB Facebook專頁參加《傳承•經典55：我揀我想睇》有獎問答遊戲，回答一條與TVB台慶有關的問題後，便可從「我們的...」及「難忘記...」各選出一套最想重溫的經典劇。「我們的...」系列十套候選經典劇分別是《上海灘》、《千王之王》、《鹿鼎記》、《孖仔孖心肝》、《大時代》、《男親女愛》、《尋秦記》、《衝上雲霄》、《天與地》及《使徒行者》；至於「難忘記...」系列十套候選經典劇則為《啼笑因緣》、《輪流轉》、《山水有相逢》、《天師執位》、《黃金十年》、《老友鬼鬼》、《火玫瑰》、《無頭東宮》、《飛女正傳》及《EU超時任務》。「我們的...」系列累積投選票數最高經典劇集將於11月7日（星期一）深夜起播放，「難忘記...」系列累積投選票數最高經典劇集，播放日期則稍後作出安排。

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