KKBOX香港風雲榜11.27復辦　MIRROR將齊人現身張敬軒忙拍戲缺席

因演唱會嚴重事故而休團兩個月的MIRROR日前推出新歌《We All Are》，而商台亦宣布由盧瀚霆（Anson Lo）與鄭欣宜合作的《拉闊音樂會 神の拉闊》 ，及12子有份參與的籃球活動《903 ALL STAR季後賽》將會先後在11月舉行，意味着MIRROR將全面回歸幕前。原定於9月17日舉行的《第四屆 KKBOX 香港風雲榜》，亦落實在11月27日假亞洲國際博覽館 ASIAWORLD-ARENA復辦，而門票將於本月21日公開發售。



原定於9月17日舉行的《第四屆 KKBOX 香港風雲榜》，亦落實於11月27日復辦。

早前已公布今屆十位年度風雲歌手、年度新人及年度編輯推薦歌手得獎名單，屆時一眾獲獎單位：Anson Lo盧瀚霆、Dear Jane、Edan呂爵安、Ian陳卓賢、Jer柳應廷、姜濤、MC張天賦、MIRROR、per se、Terence林家謙以及風雲大使 Serrini，將會現身風雲榜現場，加上默契十足的「樹林 CP」Serrini x 林家謙擔任大會主持，齊齊以舞台震撼觀眾的聽視覺。而同樣是今屆年度風雲歌手得主的張敬軒，則因有工作在身而未能出席。

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