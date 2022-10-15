黃竣鋒深圳遇襲險死至今仍未獲任何賠償　促當局盡快破案還他公道

於2012年參加《亞洲先生競選》奪季軍，參選時被喻為「翻版古天樂」的黃竣鋒（Jason）今年8月29日在吳志雄 (大佬B) 於深圳開設的餐廳內遇襲，當場被兇徒連斬3刀，被斬至臉面剝落、左手及左腰嚴重受傷險斃命，急送醫院搶救並接受多次手術，並於月前回港繼續接受治療。大佬B與古天樂在他出事後亦有出錢幫助他。事發至今已近兩個月，Jason的傷勢正逐步康復中，並已出院在家休養，現接受骨科、整型科及心理醫生等多位專科醫生診療，他希望能盡快完全復元，重投工作。

黃竣鋒仍要接受治療。

歷經沉澱無故遇襲事，Jason感受很深：「現時我是懷着感恩的心，慶幸我還能存活於世上。事發至今即使已近兩月，但我的心理陰影仍很大，每晚入睡一合眼即會見到案發當日情境，需每晚服高劑量的安眠藥才能入睡，令睡眠質素很差。我亦每天回想案發情況，非常糾結有關方面至今仍未來破案，亦未能告知我調查至今的進度及真相。我一直深信國內的法治與司法機關的能力，故此再次促請深圳警方盡快破案，還事件真相，還我公道。」他補充：「事發至今我仍未得到一點賠償費，每次和媽媽視頻見面，只能給她見半邊面，至今還不敢告訴她真相，也不知道要隱瞞她到什麼時候，擔心她老人家知道後打擊太大，心臟病復發。」他亦再次多謝各界朋友對他的關心與支持。

黃竣鋒傷勢嚴重。

近日Jason已可作簡單運動鍛鍊身體，希望能加強身體機能的康復，他表示：「我養傷期間一直臥床休息，身體有一段時間未有維持運動，加上重傷失血對身體元氣大傷，現在逐漸康復時，我亦要求自己勤加運動，例如開始作急步行及慢跑，希望能盡快讓身體重新回復機能，讓我能重投工作。」

黃竣鋒努力鍛練身體。

提到未來工作方向時，Jason表示：「雖然我面上的傷勢未復原，但美容科醫生對我面上傷口康復的評價相當正面，認為面上傷口埋口很好，稍後再加以專門的治療，希望能盡量回復以往的面容，而手臂的刀傷亦未康復，要繼續努力做康復物理治療。我其實對於演藝事業非常有熱情，所以雖然我面上受重傷破相，並留下永久性疤痕，但我對演藝工作絕不會放棄，未來一定希望於演藝行業發展，這是我非常肯定的想法，故希望稍後能有更多演藝行業的製作方及朋友給予我機會。」