呂良偉弟弟呂良國激罕露面直播唱歌　亞視出身轉行做生意生活低調

現年65歲的呂良偉近年主力在內地發展，除了拍戲之外，亦有參加綜藝節目及登台表演，依然大受內地觀眾歡迎，而他的弟弟呂良國其實亦曾在演藝圈發展，但早已淡出幕前多年，甚少公開露面，早前TVB藝人區靄玲上載了一段影片，曝光了呂良國的近照，她介紹對方是自己的同學，並表示兩人會一起直播唱歌。激罕露面的呂良國剪了一頭清爽的短髮，他身穿黑色T恤出鏡，戴上黑框眼鏡，打扮簡單，外貌與哥哥呂良偉十分相似，身形健碩，年過半百依然有型有款！



+ 7

一起開Live唱懷舊歌曲。（影片截圖）

日前呂良國還與區靄玲一起開Live唱懷舊歌曲，由於是第一次直播，呂良國顯得有點緊張，雖然不是專業歌手，但他的聲音非常有磁性，唱功相當不錯，吸引不少網民留言點贊！其實呂良國與區靄玲同是亞視第一期藝員訓練班學員，但相比起哥哥呂良偉星途暢順，呂良國在娛圈發展未如理想，因而淡出演藝圈，轉行從事保險業及經營貿易生意，現時主要在內地接拍廣告及登台，亦有主理健康產品生意，生活低調。

呂良國在娛圈發展未如理想，因而淡出演藝圈。（影片截圖）

+ 1

呂良國與前妻育有兩女呂善螢及呂善婷（Angel），現年29歲的Angel自小由伯父呂良偉撫養長大，在伯父的影響下，Angel對娛樂圈亦產生了興趣，曾參加ViuTV選美真人騷《美選D.n.A》的她最後12強止步，之後Angel在2018年入讀TVB短期藝人訓練班，翌年成為旗下藝人，但參演了十幾套劇集都只是演無名小角色，直至去年2月約滿離巢，更改藝名「呂晨曦」轉戰內地發展，早前她更與呂良偉一起合作拍攝電影《疾速反擊》，看來身為伯父的呂良偉對姪女都照顧有加！

呂晨曦（前名呂善婷）自小由伯父呂良偉撫養長大，感情深厚。（微博@呂良偉Ray）