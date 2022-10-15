32歲鹿晗吸引力依然不減？　得一個綜藝新作上半年仍賺過千萬

32歲鹿晗最近開始頻繁工作，早兩日參加代言品牌GUCCI活動，一身白色西裝配上酒紅色短髮，花美男形象依舊。日前他又被曝光參與綜藝節目《脫口秀大會5》總決賽錄製，似乎有打算「回歸」公眾視線。



自2020年9月之後，鹿晗這兩年沒有任何新的影視作品推出，話題度一早已被「後來者居上」，早在去年他所屬公司風華秋實文化傳媒向港交所提交招股書時，便意外曝光了鹿晗2018年至2021年的收益，作為公司最大「招牌」的他，收入由7090萬驟減至750萬。

最近，風華秋實文化傳媒向港交所遞交招股書，擬在香港主板IPO上市，收益也隨之曝光。招股書中指出，2022年上半年，公司營收為4223.9萬，當中包含來自鹿晗的1070萬收益，但淨利潤儘83.3萬，即同藝人分成、扣除稅費及公司運作、宣傳等各項費用後，剩下的淨利潤。

風華秋實文化傳媒招股書。（網絡圖片）

今年3月，內地經紀公司樂華娛樂也曾打算香港上市，同樣曝光了藝人收入。當中「供應商B」的財股金額最高，令人猜測是其旗下名氣最大，流量最多的藝人王一博。「供應商B」在2019年2021年的採購金額分別為3227.4萬、1.33億和3.02億元，三年累計金額高達4.67億。而鹿晗由2018年到至今，五年加起來也只有1億多，敵不過王一博2021年1年的收入。

今年25歲的王一博2019年憑藉同肖戰主演的耽改劇《陳情令》爆紅，影視、綜藝不斷，時尚資源也不錯，出席各大公開場合幾乎都是CHANEL贊助，加之他街舞功底不俗，連續3年擔任大熱綜藝《這！就是街舞》固定嘉賓，圈粉無數，更被中國舞蹈家協會授予「中國頂尖舞者推廣大使」，實力備受認可。

97年出生的王一博憑藉耽改劇《陳情令》彈起，加之街舞功底不俗，已連續三年擔任大熱綜藝《這！就是街舞》固定嘉賓。（微博@YIBO-OFFICIAL）

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鹿晗自2014年歸國發展後開創「流量時代」，如今新流量不斷崛起，他的巔峰時刻不再。縱觀鹿晗2022年的工作，只有年初一個常駐真人騷《哈哈哈哈哈2》，或者拍攝雜誌，為代言品牌拍宣傳照等。不過，鹿晗在今年8月尾作客《毛雪汪》時曾談到：「我覺得人不能一直忙碌，一直往前衝，再忙碌下去可能會出問題，所以一定要歇下來，到一定的階段，該靜下來就靜下來想一想，完了再沖。人不可能一直衝，一直衝那是機器，對吧，AI了。」相信他早有自己的規劃。