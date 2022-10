圈中有不少女藝人也是公認的好閨密,其中一對便有王敏奕與黃山怡(糖妹),二人也認識了一段非常長時間,一有時間她們便會相約聚會,增進姊妹情,IG也可以常看見二人貼上聚會的合照。

今天(16日)王敏奕準時12時在IG貼上一系列與糖妹的合照,送上生日祝福,並寫道:「親愛的Bubu生日快樂 ,謝謝你在我生命裏出現,謝謝你是你,I LOVE YOU SOOOOOO MUCH! 」糖妹也回覆道:「又搵爆個相簿搵我出黎,Love u so much too」。另外焦點則放在其中一張相片,那張照片是糖妹在王敏奕駕駛車輛時自拍,而那張照片已經是2015年時候,7年前與現在對比,二人絲毫沒有變化,獲網友激讚。