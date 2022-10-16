開心無敵獎門人｜林敏驄成集不受控激嬲曾志偉　仲要求與波波對戰

逢周日晚於TVB播放的綜藝節目《開心無敵獎門人》，今（16日）晚播出一集嘉賓請到台慶劇「下流上車族隊」的一眾演員，包括林敏驄、江美儀、羅毓儀（Yuki）、郭柏妍、黃嘉雯（Carmaney）及鄧智堅。另外還有「後生仔傾吓偈隊」陸浩明（六號）、馮盈盈、黃婧靈（波波）、杜穎珊、林正峰及徐文浩。

今集有阿驄，肯定笑到甩轆。

焦點絕對是在阿驄身上，他發揮一貫無厘頭本色，除了答題節奏「慢三拍」，接題答案更平均長達20至50字。眼見阿驄又跩又得戚，獎門人隨即著他再講一次，究竟阿驄能否像當年般將答案倒背如流。節目全程阿驄不是搞搞震、就是在狀況外，扯完獎門人假髮又亂按空氣喇叭嚇人，令獎門人非常生氣。

另外在「開心無敵我最勁」中更亂搬龍門，話說由於阿驄要與波波對戰，獎門人為免頭痕事前千叮萬囑阿驄「唔好周圍望」；對戰期間，阿驄除了唔跟遊戲規則亂咁嗌，連輸兩鋪的他又賴皮示意遊戲其實尚未正式開始，搞到獎門人都冇晒符。雖然出盡「賴皮」招數，但阿驄最終仍難逃食「辣辣壽桃包」命運，更遭勒令連吞3件，其間阿驄欲將咬剩的麻辣壽桃包硬塞給江美儀，美儀姐除了成功避過一劫，更不忘「語帶雙關」反擊阿驄：「其實我平時真係好少頂你啲嘢，我頂你唔順架咋。」