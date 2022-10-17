吳紫韻近二千萬入市買新居　炒名錶手袋賺錢原來係隱世小富婆

吳紫韻（Purple）入行多年雖然還在上位階段，不過她卻是圈內公認的小富婆，而且靠投資名錶、手袋賺到不少額外收入，最近更以樓換樓買入位於大埔，過千呎的新居成功做業主。



吳紫韻（Purple）原來係隱世小富婆。（梁碧玲攝）

今日（17/10）她為《開心無敵獎門人》節目錄影時，就直言買新樓其實是得到家人支持。她說：「層樓係1900萬左右，梗係唔係full-pay啦，有屋企人幫手嘅。始終以前住開嘅樓比較舊，佢哋想有個退休嘅新屋咁我就要幫手供樓。」

吳紫韻（Purple）玩得好投入。（梁碧玲攝）

她透露，現時新居有過千呎。她說：「而家開始供樓，原來真係好大壓力，我負責都要供5位數，同屋企人一人一半。佢哋話我要揹返個責任，唔可以再飄浮。」她表示，新居要供30年。她說：「而家加息，壓力又大咗，所以要尋覓副業。」她表示，希望自己可以創業做生意。

《開心無敵獎門人》節目錄影。（梁碧玲攝）

談到投資，她表示早前自己從名錶、手袋中獲利，不過現時手袋已賣得七七八八，只剩下心愛的幾個平時使用。她說：「我最貴嘅係一個Hermès Birkin，買入嚟都8萬幾，而已炒價都6位數，有一個double。」她透露，如果計上一些幾千元較平價的手袋，也收藏了接近20個手袋。至於名錶方面，原來她也有珍藏。她說：「而家得唯一一隻AP，唔係最熱門，係偏女仔款，原價廿萬幾左右，之前問過都有一個double。」