鄧兆尊爆某電視台有極速上位方法　去酒店參加「培訓」會紅得快？

現年55歲的鄧兆尊享盡齊人之福，與元配Carman、二房Cherry，以及新歡陳小姐一共三位伴侶同住，他近日亮相「田豪祖3寶」YouTube談及現時有不少內地粉絲在抖音主動報名做自己女朋友，不過他大多數都以「未通關」為理由婉拒桃花，又自爆TVB原來有極速上位的「培訓課程」。



鄧兆尊婉拒桃花埋身。（資料圖片）

鄧兆尊表示，爸爸新馬師曾（鄧永祥）在他小時候曾教自己如果將來想要男性雄風，就用筷子敲下體，誰知當時只得十多歲的他真的跟住做，令他後悔不已：「居然有個傻仔真係走去跟咗去做，當時得12、13歲，佢真係一個演員，佢講嘅嘢真係害我好多！」

鄧兆尊亮相「田豪祖3寶」YouTube，大爆娛樂圈內幕。（YouTube：田豪祖3寶channel）

他憶述以前曾經遇過一個極囂張的當紅藝人，撞見自己會刻意扮看不到：「試過一個歌星都紅嘅，出過兩、三隻碟咁樣，大家明明都好Friend嘅。有次喺TVB撞到佢，我行過佢睇我唔到，可能佢條頸扭親，仰起頭行。好彩當時TVB有個梳化同事，佢同我講：『哼，呢啲好快打柴呀喇！』不出半年，即刻跌晒落嚟。」他透露對方本身好高級數，只比四大天王低少少，而且是新秀出道，兼且與自己差唔多年齡，雖然他堅決不講名字，但已經引起網民熱烈討論。他又透露原本曾志偉有邀請自己幫忙做幕後，在內地做聯絡人，不過他稱自己國語不好，不希望影響到曾志偉的名聲，所以推卻了。

（YouTube：田豪祖3寶channel）

人稱「玻璃朱」的朱庭萱早前參加TVB舉辦的《中年好聲音》面試而成為外界焦點，她在網上發文表示因為遲遲未收到面試通知而質疑TVB可能會篩選參賽者的參賽資格，又表明「好多人同我講我哋呢啲背景身份嘅人TVB唔會俾我哋入圍」，鄧兆尊笑言雖然自己不知道誰是玻璃朱，但作為一個前TVB藝員隨即為前公司辯護：「呢個我一定要幫TVB講，TVB係好公平嘅，任何人你只要寫信去，一定有機會。佢會篩選，你都睇到啦，會排晒隊海選，唔會話識高層就會好啲嘅，我背景咁好都係由低做起咋你知唔知！我都係2500蚊一個月，做嗰啲二打六做起咋！」

玻璃朱早前參加TVB舉辦的《中年好聲音》面試而成為外界焦點。（FB：Dean Siu 邵子風）

朱庭萱在文中表示最終要向高層朋友查詢才馬上被安排面試，鄧兆尊聽畢則指出她其實做漏一件事：「佢搵得高層就做漏一樣嘢，就係『培訓』！」他又強調澄清自己所講的是「培訓」而非「陪瞓」：「話畀你聽畀條捷徑你行啦，你去多啲紅磡，嗰頭有間酒店，你出入多啲就會紅得好快！喺黃埔入面，去多啲嗰間啦，嗰度多高層出入啊！唔好問點解，嗰度好多Training，你去嗰度得㗎喇！」

鄧兆尊爆好友趙學而當年爆紅之後，曾經被公司老闆要求去卡拉OK陪唱娛賓。 （資料圖片）

鄧兆尊又表示，好友趙學而當年爆紅之後，曾經被公司老闆要求去卡拉OK陪唱娛賓，但她因為無法過這個心理關口，最終無法受力捧：「人哋傾生意，你就旁邊唱歌娛賓，佢過唔到自己，唔唱就唔捧囉，就係咁！」