東張西望｜光顧美容店狗仔被剪傷脷變血浴　事主樣貌成事件的焦點

今日（17日）的《東張西望》講到受害人光顧一間寵物美容店的浸浴行程後，寵物狗仔就 Hana被剪傷舌頭，以致血流成河。

寵物狗仔就 Hana被剪傷舌頭 (節目截圖)

寵物主人Cherrie帶狗仔到寓所附近的寵物美容店進行浸浴，但不久後便接到美容店的電話，指狗仔因為被利器剪到而受傷。Cherrie憶述當日：「一見到狗仔已經成面都係血，職員當時就解釋，唔小心剪到狗仔條脷！」事後Cherrie立即帶Hana趕往獸醫處急救。

寵物主人Cherrie帶狗仔到寓所附近的寵物美容店進行浸浴 (節目截圖)

而到達獸醫診所後，獸醫見到Hana的脷上有皮膚用的止血粉，雖然不建議使用，但因為流血過多，所以不建議移動Hana。獸醫表示最重要是知道傷口有多長，所以Cherrie便回到美容店查詢，心急如焚的Cherrie回到美容店卻受到不禮貌的對待，Cherrie本是想詢問狗仔受傷的原因，美容店負責人：「你而家咩態度？你做咩咁大聲講嘢？又唔係整傷我條脷，我點知啫？」原來這間美容店已經曾經被網民爆料態度惡劣，最後事件只有不了了之。

獸醫見到Hana的脷上有皮膚用的止血粉，雖然不建議使用，但因為流血過多，所以不建議移動Hana (節目截圖)

而寵物美容店的負責人回覆《東張西望》指事件仍然在了解中，但並沒有對Cherrie說出無禮的說話。Cherrie在講述狗仔受傷的經過時，傷心到差點哭出來，但也因為這個原因，Cherrie竟成為了網民關注的焦點，有網民指受傷者樣貌清秀，看上去挺漂亮

Cherrie竟成為了網民關注的焦點 (節目截圖)