關嘉敏豁出去演心機小三望上位　曾被指倒戈ViuTV遭狙擊委屈爆喊

現年28歲的關嘉敏近日於無綫55周年台慶劇《美麗戰場》中飾演心機小三被網民大讚入型入格，演出相當搶鏡。她在昨晚播出的第11集中與丁子朗將有激吻床上戲，成為了網民熱話。在第11集中，關嘉敏穿上內衣與丁子朗在床上纏綿的一幕，可算是尺度大膽的性感演出。而她被丁子朗正印女朋友陳曉華捉姦在床，亦毫不退讓，更肆意在陳曉華面前向丁子朗放電，甚至說出一句：「人哋嘅嘢真係特別好味」，擺明向陳曉華宣戰。不少網民都讚她演技不錯，有望上位成功。

關嘉敏呢場戲好大膽。(網上截圖)

關嘉敏入行前曾參選雜誌舉行的大專校花校草大選，她的賣點有深厚的舞蹈底子。她在2016年加入五人女子組合Bingo並擔任隊長，正式出道。她於2020年參選過ViuTV的《全民造星3》，並晉身20強更因此而人氣急升，大受廣告商歡迎。她曾透露入行後經歷過三年低過最低工資的日子，試過有一次她的糧單只有8毫子，是參加完《造星3》之後才成功翻身，去年更自爆已賺了數十萬。

關嘉敏正式加入處境劇《愛．回家之開心速遞》。（影片截圖）

可是她後來卻選擇了簽約TVB，在2021年成為無綫電視及邵氏兄弟基本合約藝人，此事令她一度被指是「TVB臥底」兼反骨，更有網民呼籲要Unfollow她，令她當眾委屈爆喊。關嘉敏加入無綫後演出機會不斷，先後參與過選秀節目《盛·舞者》以及旅遊節目《野外步出2》，近日又加盟高收視處境劇《愛．回家之開心速遞》成為尋寶圖女神，而在《美麗戰場》入面的小三角色亦好有發揮機會。

關嘉敏與陳曉華正面交鋒。(劇集截圖)

關嘉敏今次是首次飾演這類小三角色，事前做了很多功課，看足一個月「爭鬥系」劇集包括《宮心計》、《溏心風暴》及《The Penthouse》等，學做「心機婊」。該劇導演兼監製葉念琛臨場一句話：「佢話呢套劇全套劇都係八婆，你放心去演啦。」亦為她注下強心針，還她可以豁出去演活這個心機小三。

葉念琛與關嘉敏。(關嘉敏ig)