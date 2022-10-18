J.Arie雷深如飛美國禁食禁如廁口罩戴足13個鐘　網民批防疫過度

女歌手J.Arie雷深如經常語出驚人，除了去年在網上節目《絲打圍爐》自爆性需求大，私下非常「大食」，上月更上載一張駕駛執照證的照片，表示自己經歷15年事件終於攞到正式車牌，令不少網民大為震驚。近日香港外遊政策放寬變為「0+3」，不少市民紛紛外出遊玩，當中雷深如更遠赴美國出席菊梓喬音樂會擔任嘉賓，昨日（18/10）雷深如在Facebook上載帖文表示：「我喺飛機13個鐘，冇除過口罩，冇飲過水，冇食過嘢，冇去過廁所，落機就即刻狗衝去咗食價值670卡路里嘅超好食burger! 」

菊梓喬將會在當地舉辦音樂會。（Facebook/@雷深如 J.Arie ）

事件引來網民討論，當中有人嘲笑雷深如防疫過度，表示：「其實咁X驚嘅話就最好連街都唔好出，喺屋企搵個袋笠X住自己就最安全」、「有冇着防護裝備？搭飛機真係好危險，美國仲危險，真係唔應該離開屋企」、「營養不良加埋尿道炎……點都嚴重過肺炎啦。」不過亦有網民大讚雷深如做足防疫措施非常有責任心，不過同樣遭到網民「圍攻」：「機上分分鐘人都唔多，係佢怕死定負責任？都未講個口罩戴足13個鐘神早失效問題。」

曾經在節目自爆性需求大的雷深如，抵埗美國後除了馬上品嘗美食，更到訪當地的情趣用品店。（IG/@jarielui）

絲打圍爐｜J.Arie自爆一晚七次：每分每刻每一個地方都可以！