美麗戰場｜陳瀅預告與家明有驚人轉折　陳曉華拍分手戲搞到成身㷫

無綫55周年台慶劇《美麗戰場》昨晚播出的一集有兩大戲肉，分別是家寶（陳瀅飾）與家明（張馳豪Aska飾）分手，及小美（陳曉華Hera飾）捉姦在床後被渣男裕進（丁子朗飾）分手及趕走。家寶與家明由於價值觀不同，上周關係已見緊張，尤其當家寶決定闖娛樂圈及選港姐博一鋪後，二人更經常爭執。昨晚在片尾曲《沒法等你》合唱版襯托下，家寶說了一個與「外星」及「人面狗身」有關的愛情故事，希望家明可以為自己放棄去加拿大的決定，可惜即使故事有多動人，還是彌補不了二人分歧，家明最終忍痛提出分手。

兩人忍痛分手。

Aska與陳瀅於劇集播出後開Live宣布《沒法等你》合唱版女聲是陳瀅「處女下海」獻唱作品，更是只此一次、期間限定。陳瀅透露是次是由有份客串劇集的好友JW教她唱歌，並大爆JW教唱歌收費很貴：「佢教我當然係免費啦。」Aska爆料指陳瀅為了昨晚的超長篇愛情故事背了很久對白，二人遂指家寶與家明結局周將會重逢，相關場口更會有很大轉折位，期待值高。陳瀅還大爆故事結局不是Happy Ending：「每集都咁多壞事發生，點會有Happy Ending，不過大家對Happy嘅定義都唔同嘅。」

陳瀅開live話好唔捨得同家明分手。

至於捉姦在床卻反遭掌摑的小美，除了被裕進一再推跌及聽盡渣男男友與第三者圓圓（關嘉敏飾）的冷言冷語外，更前後總共吃了三大巴掌，兼被掏空值錢東西後才遭逐出家門。鏡頭所見，Hera吃了巴掌後，臉龐明顯紅腫，原來該場掌摑戲除了每一巴都是真打外，Hera為了逼真更硬食了丁丁十幾巴，難怪拍畢後要敷冰。Hera說：「我都係第一次拍劇咁樣畀人怒摑，拍時我情緒好激動，成個人都好熱。到cut咗機啲crew發現我塊臉原來腫咗同紅咗，但我自己一啲都冇發覺。」她又大爆丁丁暖男行徑：「一cut機丁丁第一時間擁抱我同問我有冇事，我嗰吓作為拍檔覺得好窩心，佢好有同理心，同佢拍嘢好放心。（丁丁有冇賠罪？）其實我都有刮親佢隻手，所以當無數啦。」

丁丁透露自己亦是首次打女人：「都好驚打親Hera，佢塊臉好細，我一打就好易打親佢耳仔同埋對眼，所以要打得好準確。初頭我打咗幾吓，但導演嫌唔夠逼真同大力，跟住再嚟多幾吓，打到佢塊臉紅咗，佢話第二日講嘢啲肌肉都仲痛，我都有啲心痛，因為都真係幾大力。」丁丁又謂為了拍出好效果，臨埋位前狂做Push Up谷肌。