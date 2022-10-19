開壇｜蘇師傅教你著衫配飾催運　寒熱命人邊隻顏色更有利?

蘇民峰拍住4位J2ers；倪嘉雯（Carmen）、陳若思（Amber）、陳國麟（Doniven）同黃嘉雯（Carmaney）主持的《呢鋪開乜︰開壇》，解答風水命理疑難。蘇師傅今集會教你如何鑑貌辨色，睇一個人好壞，同場加映寒熱命人着衫指南。

Carmen大膽以素顏見人，女神形象未被破壞。

節目一開始Carmen、Amber同Carmaney大膽地以素顏出鏡，望落幾位女仕雖然冇點化妝，但依然見得人，女神形象一點未有崩壞。各人如此犧牲，是想引出邊個最貪靚，補妝次數最多。被公認是補妝王的Carmen 同Doniven，開頭都表現克制。最後Carman選擇自我放棄，寧願孭上貪靚鬼的名，都要補妝。

Amber未上妝前依然見得人。

不過Carmaney大爆要數到貪靚，應該是Doniven，因為「他會send相問人著邊件衫出街好」，確實意想不到。反而Carmaney自言15分鐘就可以選定出街衫，Amber更絕一櫃連身裙，易配搭不用揀。蘇師傅出場從Carman同Doniven無名指的長短，一口判定二人是貪靚一族。至於點睇，蘇師傅後晚有講。蘇師傅又話手掌的掌丘分為金星、火星、木星、土星、水星、太陽、太陰同月亮。可以睇出一個人的性格、品行，聰明與否同有沒有愛心等。

蘇師傅指住Carmen的無名指，顯示她貪靚。

蘇師傅話每人都有五行屬性不同，能夠做到入型入格，就易有名氣同事事順利。除此之外，衫的顏色都可以相互配合，寒命人（8月8日至3月6日出世）適合著青、綠、紅、橙同紫；至於熱命人（3月6日至8月8日出世）衫的顏色完全相反，要著白、金、銀、黑、灰同藍。不過有些場合不適合着太鮮色衣物時，又可以點解決？原來有一個折衷方法之外，蘇師傅話你聽如何分辨飾物的五行，教你點樣用飾物催運。

蘇師傅話手掌可以睇出一個人的品行性格。

節目後段蘇師傅解答觀眾問題，提到「酒窩」在相學稱之為「波池鵝鴨」，主64同65歲的運程，易有霉運，同埋眼珠大代表心地好。假如家宅面對動土，對家宅各人的身體都不好，原來只要有5件物品，就可以輕鬆化解，想知道是什麼同點擺，就要留意後晚《呢鋪開乜︰開壇》。