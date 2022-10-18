露雲娜與賈思樂再現金童玉女默契　聲夢詹天文致敬合唱

露雲娜(Rowena)與『風行娛樂』旗下師弟歐信希一齊孖住舉行「露雲娜&歐信希深愛著你演唱會2022」，日前於尖沙咀文化中心音樂廳舉行，演出叫好叫座，兩人更又唱又跳,兩「姊弟」為了在演唱會上跳舞,所以一直努力KEEP弗，歐信希更被觀眾要求除衫，所以當演出完結,在後台接受訪問時,，露雲娜笑言都未見過歐信希腹肌，和觀眾一樣好好奇,歐信希即時再向露雲娜下戰書，指下次兩人再合作開演唱會，他唱歌之餘騷腹肌，露雲娜就騷性感, Rowena亦一口答應接受挑戰。

賈思樂與露雲娜非常合襯又合拍。

Rowena與歐信希跳舞合唱《信自己》揭序幕

演唱會以兩人唱跳《信自己》揭開序幕,接著歐信希唱出多首經典金曲,其中唱出重新編曲的哥哥張國榮名曲《默默向上游》時，他更深有感受, 除了是他在歌唱事業的心聲,亦因慶幸能唱到偶像金曲,而為人熟悉,直至最近更有機會推出新歌《神挑合侶》，並可以做到演唱會,對自己在樂壇努力的肯定。

歐信希在台上更多謝舞蹈藝員陪他練舞，他並說:「因為他們跳得好，帶動都跳得十分起勁，他們比我更辛苦，所以要好好多謝Dancers的努力付出。」

歐信希與露雲娜以動感唱跳《信自己》揭開序幕。

露雲娜與賈思樂金童玉女台上重聚

至於露雲娜雖然在台上經驗豐富，不過提到94歲母親及96歲的Uncle Ray也親來捧場,她在台上眼濕濕說:「媽媽是我生命中的守護天使，家人支持好重要,還有Uncle Ray，從我5歲就認識,當年還抱起我領獎,現在應該抱不動我了，但還是來看我演出,好感動你對我的愛護。」

露雲娜除了唱了多首名曲之外，最令人期待就是她與當年拍檔賈思樂（Louie）再於舞台上重聚，兩人已經9年未有同台演出，金童玉女依然好有默契，Louie更笑問Rowena是否上了太空，這麼久才現身開演唱會，更笑問台下究竟有多少觀眾知道兩人曾經是金童玉女？台下都說知道,Louie詐作驚訝笑說: 「睇唔出，你地都咁年輕？」後台接受訪問時,賈思樂表示自己很少做嘉賓，但露雲娜一開口未講完他已答應,因為實是老友不用多說,加上見到觀眾對露雲娜演出反應熱烈，更叫對方要積極演出，亦希望將來有緣份可以再合作做演唱會。

信希與李樂詩合唱情歌。

新生代聲夢歌手詹天文當晚更上台向露雲娜獻花，因為最近兩人在無線安排之下合唱《荳芽夢》，所以送花之餘更手拖手合唱,詹天文在接受訪問時表示好多謝露雲娜姐姐好用心教她,首度同台合唱,起初覺得好大壓力，不過露雲娜姐姐教她幻想初戀甜蜜，雖然自己未拍過拖，都想像用甜蜜感覺去唱，希望大家有新的感覺。