美麗戰場｜樊亦敏當年選美成日被保姆鬧：點解妳同人哋講嘢冇尾音

香港小姐出身的樊亦敏當年是大熱之一，曾得過《最上鏡小姐》大獎。今次在《美麗戰場》飾演港姐保姆，憑巴渣潑辣演技成功獲得觀眾注意。至於劇集《美麗戰場》最近圍繞港姐勾心鬥角的黑幕，當年樊亦敏選美又有否遭到保姆責罵？



樊亦敏當年以20歲之齡參加1991年度香港小姐競選，賽前已被視為大熱門，就像《美麗戰場》劇中的陳瀅一樣，受盡寵愛。在劇中，樊亦敏飾演參選港姐們的保姆，對一班後輩毫不客氣，但原來當年她參選時與劇中的角色反轉了。

她接受《香港01》訪問時就直言因說話不禮貌被保姆鬧：「當時我講嘢比較差啲，每一次返去都比保姆鬧，點解同人哋講嘢冇尾音，人哋會覺得你好惡好冇禮貌，因為我講嘢個腦會過一過濾，變咗成日反白眼就比保姆鬧。」而且選港姐期間有太多訓練，早出晚歸又無時間休息，所以一度被父親揶揄選港姐選到好似擔泥咁！

樊亦敏自爆因無禮貌被保姆鬧。（梁碧玲攝）

至於同其他港姐有冇存在勾心鬥角的問題？樊亦敏就表示：「冇啊，根本上係綵排嘅時候係冇時間理咁多嘢，當時除咗要學跳舞之外， 仲要記走位唔可以行錯，所以個腦其實係爆曬，唔得閒諗（勾心鬥角）嗰啲嘢。」不過選完之後樊亦敏就同其他佳麗就各散東西：「其實反而各有各忙，有啲佳麗結咗婚做咗媽咪有時會撞返，撞返都會好開心咁講返當年選美嘅嘢，都有啲懷緬過去都幾得意。（仲有冇保持聯絡？）我比較少啲因為真喺唔係同一個圈子，同埋我嗰陣時又去咗內地做嘢，就疏遠咗啲，但我哋嗰年so far係OK。」

樊亦敏非常直接表示同當年佳麗無乜聯絡！（梁碧玲攝）

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