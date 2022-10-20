林青霞遭粉絲瘋狂示愛親自爆笑神回　一句交代婚姻狀況親解離婚謎

現年67歲的女神林青霞近年雖然鮮有現身幕前，但她不時也會更新社交網分享近況，間中更會親自回覆粉絲的留言。早前有粉絲瘋狂向她表白，留言寫道：「「姐姐可否娶我」林青霞就幽默地回覆表示：「不行啦」、「滾一邊去」、「少來這套，娶嫁之事不要再提」，相當搞笑。她又預告11月將會分享更多美照，還笑言數量多到怕會砸破粉絲的頭，盡顯令人爆笑的一面。

林青霞已不是首次與粉絲互動，她於今個農曆新年大年初一在微博曬出靚相跟粉絲網民拜年，同時就親自回應粉絲的留言，大玩「你問我答」。其中有粉絲更留言：「姐姐娶我」，林青霞回覆了之餘，更是激罕交代了她目前的婚姻狀況，親解離婚之謎的疑團，以14字來回應多年婚變傳聞，表示：「你姊是有婦之夫，不能娶也不能嫁。」

林青霞當年放棄如日中天的演藝事業，嫁給富商刑李源後便息影。（《東邪西毒：終極版》劇照）

林青霞與富商老公邢李㷧於1994年結婚，婚後育有兩名女兒 邢愛林、邢言愛，原本過住幸福少奶奶生活的她，近年卻屢傳婚變，甚至傳出兩人其實於2018年已離婚消息，某一線女星於一個極私隱的演藝圈飯局中大爆林青霞拿了20億港幣贍養費。另有台灣媒體報導，林青霞的密友指她事實上是拿了10億元贍養費，並且不是居於飛鵝山大宅，而是獨居在半山豪宅，雖已離婚，但生活寫意，經常與三五知己打麻將。不過對於這些婚變傳聞，林青霞多年來並未有公開回應過。

林青霞於大年初一跟粉絲拜年。（林青霞微博）

即睇林青霞的靚相：

+ 6