陳凱琳願意獻頭髮接受林作基因測試？　「我直接畀一條佢」

陳凱琳（Grace）今日（19/10）現身銅鑼灣參觀即將開幕的超人氣日式連鎖藥妝店， 在接受《香港01》訪問時，Grace表示自己每次去日本旅行，身邊的好友都會要求她代購，不過現在就非常方便，不用離港亦能買到想要的日本產品。被問到是否有打算親身去一趟日本時，Grace就沒有這方面的打算：「其實我留喺香港都非常開心，而家見到好多唔同地方嘅品牌都係香港買得到，唔使飛喺香港都OK！」

Grace今日（19/10）現身銅鑼灣。（葉志明 攝）

最近Grace同鄭嘉穎兩公婆賣甩仔仔二人世界，又在Instagram曬出一系列照片放閃，不過Grace分享內心非常掛住仔仔：「真係好唔捨得，初初見我哋兩個結完婚好少二人世界，所以諗住簡簡單單住一晚，食完餐飯大家都好Relax、好輕鬆，但係第二日起身就發覺好掛住小朋友，所以好快check out接佢哋放學，所以下次Staycation一定要一家人去。（唔會覺得兩個小朋友阻住二人世界咩？）我覺得家庭樂仲sweet喎。」

Grace仲話因為會掛住仔仔，所以除咗工作之外都唔會自己去旅行。（葉志明 攝）

林作商場疑遇陳凱琳 驚尷尬冇打招呼：好想要她一根頭髮

早前「保險界KOL」林作對於Grace與龍鳳胎弟弟Derek及其父親的血緣關係大感興趣，當時更成為城中熱話，雖然最後事件因Derek移民加拿大而告一段落，但林作仍然死心不息，早前更在Instagram表示自己疑似見到Grace，並拍下該女士的背影表示想要她一條頭髮驗DNA，Grace表示不清楚上述事件，但就表示：「我相信佢係一個好幽默嘅人，下次唔使抆啦，佢問我，我直接畀一條佢。」

點擊下圖看更多Grace今日的靚相：