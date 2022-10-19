不正常愛情研究所｜前空姐爆航空界男女關係混亂　機師係player

J2節目《不正常愛情研究所》，由黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）以及文頌男（Koba）主持。最新一集主題是「空中情緣」，「有故事的人」繼續找來曾參加過其他電視台選美的張凱莎（Belle）現身說法。

1. Jojo同Alan作空姐空少打扮，帶出「空中情緣」主題。

一直以來大家對空姐、空少都有不少迷思，今集為大家解開謎題。Susuca原來曾經做過空姐，她大爆航空業界的艷事與趣聞。她指在商務艙收卡片已是家常便飯。較特別的經歷是試過有位台灣客，航機降落後仍留在機艙，客人解釋說不見了封信，Susuca話︰「佢話係我嘅微信喎。」又試過被一名17、18歲後生仔，由上機跟到落機，仲一齊派餐，足足17小時，就算落機都不捨得走，呆呆站在Susuca乘搭的crew bus外，非常痴心。

Susuca大爆料。

她又試過被女同事拉攏去擺明有下文的poker賭局。Susuca口中的航空界似乎較開放，男女間的交往亦頗隨便。她說試過有次飛Oakland，其中一名空姐的男友，因多次致電女友不果，最終打去Oakland警署求助。事後懷疑該名空姐飲醉酒後，與一名空少發生關係，事件最終鬧得並不愉快，女方更因而結不成婚，相當驚爆。Susuca又形容很多機師都是player。

Susuca「艷事集結者」的外號，並非浪得虛名。

明晚「有故事的人」繼續是上星期嘉賓Belle，今趟她以空姐身份，大爆業界鮮為人知的秘密，大膽程度可以出書。她話空姐同機師結婚的個案不少，不過結完婚再出來找個空姐女友的情況大有人在。Belle見識過大婆將小三的相製成banner貼在公司男廁。被譽為「純純兔」的Karen對航空業工作看來很感興趣，特別是行內人用的暗交術語。原來憑胸前名牌的貼紙，就可以知道對方是「A」（available）定「UA」（unavailable）、握手都可以有性暗示。牛扒「hot and spicy」（辛辣）、「crew meal」（員工餐） 同 「passenger meal」（乘客餐）亦暗藏玄機。節目又講到有空姐出售制服連絲襪及內衣，真係有價有市。