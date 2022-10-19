周慧敏憶與羅文合作點滴　大讚親和力十足：會囉唆我唇膏搽紅啲

早前紅館舉行《羅文‧傳承 全城紀念演唱會》，徒弟容祖兒聯同張敬軒、草蜢、鄭欣宜、陳潔靈等先後上台獻唱，紀念羅文逝世20周年。周慧敏雖然未有參與演出，但她在IG拍片分享與羅文合作的難忘事，

羅文於2002年因肝癌於香港瑪麗醫院逝世，享年57歲。。（影片截圖）

周慧敏指羅文親和力十足，而且相當照顧後輩：「最犀利係佢嘅親和力，見佢唔介意大家叫佢做『羅記』，就知道佢有幾親和力，不過我依然唔敢咁樣叫佢，平時見到佢都係叫Roman。佢以前見我就會囉唆我，見我每次都用好淺色嘅唇膏，仲係比較蒼白款式，佢就會話咁唔好睇，叫我搽紅啲顏色。我想話我係有聽話，而家每次做表演嘅時候，成日會用鮮色嘅唇膏，令到自己神彩飛揚啲，當每次拎住支紅色唇膏就會諗起佢。」

周慧敏在拍片分享與羅文合作的難忘事，（影片截圖）

回憶95年與羅文為慈善合唱粵劇《劍合釵圓》，令她見識到對方一絲不苟嘅工作態度：「Roman係好有氣場，但佢好平易近人，同後輩可以玩得同融洽，所以喺佢面前你唔會驚、唔會緊張。我非常之有幸喺95年同佢有一次合作，演出粵劇折子戲，就係《紫釵記》嘅《劍合釵圓》，我早知佢係一個完美主義者，佢嗰part一定會做得最好，將最好一面呈現出嚟；但佢唔單止係咁，仲好關注對手，連我嘅造型、件衫唔夠靚、古裝頭點set，甚至化妝、做手都照顧……當導演開始拍，我哋就好快入戲，嗰次真係好enjoy，因為好快就完成拍攝，真係想拍多幾take多啲時間一齊。加上導演又拍得好唯美，拍出一個好特別感覺嘅粵劇畫面，亦係自己好鍾意嘅演出，而最感動係能夠有佢陪住去完成呢件事，覺得非常幸福。」