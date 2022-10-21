美麗戰場｜阿Bob劉佩玥角色原型參照大劉甘比？　Bob：實屬巧合!

《美麗戰場》其中一條故事線為劉佩玥（飾靜兒）與阿Bob（飾徐富貴）呢對CP，講述民平出身的靜兒做娛樂記者，兩者淵源就要由劉佩玥替阿Bob篤爆「派帽女」開始，之後徐富貴即送H字頭的包包送比靜兒，仲比靜兒直擊佢3日嘅私生活，靜兒幫徐富貴嬴得4千萬，分錢比佢時更只取一個10萬的籌碼送比受責罵嘅侍應，靜兒唔貪錢又善良嘅性格，成功俘虜除富貴個心。

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公屋出身毫無人脈的靜兒，竟然可以由娛記爬到去上市公司高層，正式成為商界女強人。呢個橋段不禁令觀眾聯想到，現實中富豪與娛記的浪漫愛情故事，觀眾隨即在討論區紛紛熱議，認為徐富貴呢個人物的真實身份喺影射緊劉姓富豪「角色原型似係大x?即劉佩玥係甘x?」。而劇中飾演富貴的阿Bob 接受《香港01》時，就稱：「其實無論係劇本或者導演，從來都冇話我呢個角色係參考邊一個人，只不過係咁啱故事情節同人物關係，可能令到有人會有唔同嘅聯想，不過都好多謝大家咁留意呢套劇每一個角色嘅背景，故事內容，純粹虛構，如有雷同，實屬巧合。」

而阿Bob都好多謝大家咁鍾意套劇:「不過真係好開心，過去幾集我同阿Moon嘅感情發展，見到網上有好多好多網友討論，大部份都係好喜愛我哋呢個組合同劇情，所以真係好多謝咁多位觀眾同埋網民們。」

大家覺得似唔似呢? (熒幕截圖)

阿Bob叫大家唔好太多聯想，不過呢對CP的確有幾點與劉鑾雄（大劉）與陳凱韻（甘比）的愛情故事有些少相似。同樣出身在平凡家庭長大的甘比，中學畢業後便投身社會，加入《蘋果日報》任職娛樂記，性格聰明又善良的她獲富豪大劉賞識，有次採訪甘比更大膽指著大劉粒痣問：「係咪真架?」呢一個可愛舉動成功打動大劉，之後邀請甘比到他的公司任職化妝部，二人因工作多了相處機會，大劉很欣賞甘比善良唔貪錢的性格，最終成功俘虜大劉個心。大劉曾經公開評價甘比：「佢從來都唔係物質主義嘅人，冇要求過我買禮物或者零用錢。」最終在2016年，二人正式結婚。大劉公開認：「甘比是我最後的一個女人。」