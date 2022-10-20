姜濤復工後首個音樂會　與關心妍P1X3L為香港新世代藝術協會開騷

於 2022 年 11 月 18 日至 20 日期間，由香港新世代藝術協會（HKGNA）假西九文化區藝術公園大草坪舉辦為期三天的戶外音樂慶典：香港新世代藝術協會音樂節 2022 —「樂在維港」！



是次音樂會除了成為姜濤小休復工後的首個表演，且演出陣容非常華麗，有格萊美獎得主兼全球聲樂專輯銷量榜首——女高音曹秀美，本地歌手姜濤、關心妍、跳唱組合 P1X3L，紅遍網絡世界的音樂喜劇二人組Igudesman & Joo、傑出加拿大鋼琴家 Matt Herskowitz，以及香港古典音樂名家——香港管弦樂團首席王敬、指揮凌顯祐與孫子承。HKGNA 音樂節青年管弦樂團也將偕同一眾星級嘉賓，為音樂會獻奏動人樂章。

姜濤即將復工。（Instagram/@keung_show）

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而在 11 月 18 日的揭幕音樂會中，香港巨星姜濤將首次與古典聲樂天后曹秀美將一同合唱！HKGNA很榮幸能在這個舞台上，帶來中國著名作曲家葉小綱《廣東音樂組曲》中的經典選曲。此外，還有HKGNA 國際比賽大獎得主鋼琴家——張越、王應淳和小提琴家梁馨菲，HKGNA 音樂天使視障鋼琴家李昇及自閉症年青鋼琴家莫梓源的演出。

姜濤將與世界著名女高音巨星曹秀美合唱。 (Credit: Robin Kim)

「樂在維港」不只有音樂會，每天還特地安排了露天的「Cinemagic」節目，讓觀眾可以在維港兩岸下觀賞精選電影，包括香港歌后的傳記片《梅艷芳》、法國喜劇片《烏龍王大鬧香港》和韓國電影《奇怪的數學家》。電影結束後，接下來便為觀衆送上星光熠熠的音樂會，活動可謂精彩不斷！

關心妍都有份出騷！（陳順禎攝）

HKGNA 創始人金美雪表示：「今年很高興能帶給大家本地廣東歌手、香港年輕音樂人、古典樂界巨星，還有國際著名音樂家的精彩演出。讓我們一同感受彼此對香港的愛，展望年輕一代燦爛的明天。」