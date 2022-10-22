專訪｜湯令山唔介意冇人識　只想專注音樂創作：心態都係一樣

對於演唱會的歌單以及嘉賓，湯令山堅拒透露，只係呼籲大家盡時入場。（梁碧玲攝）

以兩年前的作品《November Rain》為下月的演唱會命名，湯令山的解釋是:「每個人無論經歷過什麼都好，心中永遠都會有啲烏雲。海報當中有個沙漠，上面有啲鐵鏽花，呢場concert就係11月嘅大雨，而我就係賜予沙漠生命。」被喻為「樂壇潛力股」嘅湯令山，又何止是11的大雨？《Boyfriend Material》、《勁浪漫超温馨》、《Master Class》、《鏡中鏡》等作品去年滋潤了整個樂壇。由黃偉文曾表示「You Have No Idea 我有幾想同Gareth合作」，到姜濤口中的「最喜愛新世代音樂人」，湯令山坦言是開心，但並不會因而感到壓力。「因為音樂係我喜歡嘅嘢，如果有共同語言，咁合作就會變成一個交流活動，即係如果我踢開波而你叫我整首歌咁就唔算係交流，但我係做音樂，所以就係自然發展。」

訪問當日，門票仍未公開發售、亦未宣布加開第三場，但湯令山已信心滿滿：「應該有得第三場」

由獨立歌手到加盟華納，湯令山認為轉變不大。「而家好多嘢都係自己做同落決定，責任上有唔同，同埋多咗人幫手係開心。對自己事業有無幫助係因人而已，獨立有獨立嘅好，而家我搵到啲同我諗法不多嘅人，係幾好。」湯令山口中的「自己做」，大概就是連開騷如此大件事都並非常由公司決定，而係本身出完碟之後打算有個小型騷，結果變成三場嘅九展騷，一切如他所說——自然發展。

湯令山為姜濤打造歌曲《Master Class》以及《鏡中鏡》，而MIRROR的《12》亦是出自其手筆。(資料圖片）

對於有網民質疑「唔知湯令山係乜水」，他表示心情不會受到影響，又謂冇人值得他天天花時間去睇留言：「如果啲人唔係好了解我，我邀請你嚟睇，睇完會明白更多。」有人識又好、無人識都好，湯令山認為自己的目標一直都是音樂，不有因多或少而有所改變：「拍片做音樂，自己立場都係creative，少或少人關注，我心態都係一樣，做份最好嘅藝術作品出嚟。就算多人認識，我都係會搭地鐵，低調氣場係自己燃發出嚟，你覺得冇人認得嘅話就冇架啦。」

新歌《BUZZ CUT 》講述與胞弟之間的微妙關係，湯令山笑言唔係唔friend，但又唔係十分親密，所以才會有此歌。(IG圖片）

11月開騷除有湯令山之外，亦有鄭伊健、洪嘉豪、Dear Jane、側田，再加上韓團Super Junior，樂迷很忙。湯令山樂見百花齊放，並不擔心個唱票房受到影響。「第一次個人演唱會，希望將自己之前嘅舞台經驗拎晒出嚟。同埋咁耐以嚟，我都冇唱晒自己嘅歌，今次係一個機會，所以by myself來說係幾刺激。」

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加盟華納一年不到即有機會開騷，湯令山自覺幸運，亦希望藉此唱盡所有作品。「我甚至於擔心唱唔晒。」騷都未開，但湯令山已定下目標：寫多啲歌，他說：「因為我大部分靈感來至生活，如果太忙就寫唔到。而家一星期都有一兩日去整歌，雖然好多嘢都唔係落手喺電腦做，但我都係被音樂包圍，睇下別人MV、聽其他歌手嘅作品。」