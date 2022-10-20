48歲馮德倫爆發佬味優雅地老去　「啲鬚點解咁白我都唔清楚」

馮德倫今日（ 20/10）現身尖沙咀出席活動，身穿紅色外套及藍色牛仔褲的他，看起來非常休閒，隨後他舉起電話讓傳媒看一張圖片，圖中的公仔居然與他的造型一樣，此時馮德倫更模仿當中的公仔，戴上帽子大擺型格pose。馮德倫在接受傳媒訪問時，透露剛才的圖片是他購買的NFT：「所以今日係matching（襯）返個公仔。」

馮德倫與圖中人物一樣，穿上紅色外套，戴上帽子，非常有型！（葉志明 攝）

活動現場中放置了一塊鍍金滑板，馮德倫見到後湧現不少回憶：「我童年都好鍾意踩板，我細個基本上係個肥仔，記得之前成日去維園踩板，有時做啲高難度動作失手達落地下，旁邊啲叔叔嬸嬸就會指住個肥仔嚟笑。」

唔知道當時啲叔叔嬸嬸認唔認到當時嘅肥仔就係馮德倫呢？（葉志明 攝）

早前，馮德倫離港赴美出席時裝秀，當時他穿上深藍色絲絨西裝內配同色樽領上衣與史泰龍合照，為此他興奮表示：「史泰龍真係⋯⋯我唔記得我細個對住佢啲腹肌同背肌幾多個鐘頭，佢而家仲係好fit，保養得好好。」當時馮德倫與史泰龍一起合照，現年48歲的馮德倫竟與年長28年的史泰龍一樣，鬍鬚近乎全白，但散發陣陣型佬味道，引起網民討論，為此他表示：「啲鬚點解咁白我都唔清楚，總之好似變得好快，不過其實冇乜所謂。」

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