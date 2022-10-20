MC張天賦驚現「烏龜頸」惹關注　粉絲擔心偶像患「上交叉綜合症」

華納唱片最近豪擲二百萬在港鐵香港站落廣告，宣傳「Future is Now」企劃，旗下新力軍悉數亮相，當中包括MC張天賦、張蔓姿、Gareth. T、moon tang、Lewsz、Kiri T、Byejack及Nancy Kwai，非常矚目。不過，有網民就留意到MC在合照中有頭部前傾呈現「烏龜頸」的情況，疑似患上「上交叉綜合症」（Upper Crossed Syndrome），令人非常擔心。

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上交叉綜合症多數由不良姿勢引起，平常坐在電視面前工作、打機，或者空餘時間碌手提電話時，習慣頭向前伸、肩膀聳起和彎著後腰背，便會做成肌肉不平衡的情況，患者通常在胸口和上肩頸位置比較繃緊，前方頸部深層肌肉及後背肌群較弱。一般的病徵是肩頸肌肉酸痛，寒背、圓肩和頭部前傾。如果症狀輕微可以用瑜伽、拉筋、按摩等伸展運動紓緩，以及簡單訓練加強較弱肌肉，但如果沒有好轉應該及早求醫和根治。

由於寒背及「烏龜頸」的姿勢而引致上交叉綜合症，會使枕下肌肉變得繃緊。（圖片：btobo）

台灣萬芳醫院傳統醫學科蔡宗儒醫師早前接受《Heho健康》訪問時提醒，除了治療以外，平時也可以注意以下事項，減緩上交叉症候群的不適症狀，而若肩頸緊繃酸痛超過一週，建議及早就醫：

1. 建議電子產品使用30分鐘後起身活動肩頸並換個姿勢。

2. 若工作時需長時間低頭，可做縮下巴的動作，有助於頸部肌肉伸展，配合頸部深層肌群發力來穩定頸椎，減少頸椎弧度。

3. 工作或休息時用溫毛巾清擦頸後肌肉，協助熱敷。因為頸部有許多重要血管，因此不建議直接熱敷頸部，避免血壓升高。

4. 休息時可伸展頭頸部肌肉。

什麼是上交叉症候群？4招減緩上交叉症候群（按圖）

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有網民認為MC打機時姿態不良引起病症，而MC曾接受傳媒訪問時直認機迷，指自己小學起已經沉迷打機，最嚴重試過24小時不眠不休，就算母親責罵都懶理，搞到家人試過將電腦鍵盤、滑鼠拿走，雖然他之後出蠱惑再添新器材繼續搵方法打機，但還是被家人沒收電腦熒幕，阻止其沉迷「機海」，而他亦表示第五波疫情嚴峻時工作大受影響，經常要靠打機消磨時間。

雖然如此，家庭醫生關嘉美接受《香港01》訪問時便指MC未必患上上交叉綜合症：「影成個角度啫！」

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