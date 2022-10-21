美麗戰場｜蔣家旻拍強姦戲辛苦到虛脫：我要即刻飲汽水

陳瀅被迷暈後被帶到一間酒店 (《美麗戰場》截圖)

《美麗戰場》昨晚第十四集未播放前，網民非常期待陳瀅被李成昌強姦場面，不過劇情出人意表，最終被姦的是蔣家旻，見到奸人害人終害己，網民當然開心，但原來蔣家旻拍這場戲相當辛苦，她接受《香港01》訪問時說：「我拍完被姦戲之後真係虛脫，我要即刻飲汽水！」

蔣家旻拍這場戲，原來拍完虛脫。(《美麗戰場》截圖)

這場強姦戲歷時2分鐘，畫面亦相當震憾，大家亦見到李成昌獸性大發，不過蔣家旻就大讚昌哥是一位君子，令到女演員拍得舒服，她說：「昌哥好好，佢知道女仔拍呢類戲好辛苦，我都拍咗幾take，我就嗌到好辛苦，嗰場戲我拍到偏頭痛，我嗌到虛脫，之後我仲要拍殺人戲，被姦後喺廁所嘅內心戲啦，之後仲要返轉頭拍返吳家樂同楊卓娜問我點解選港姐嘅戲。」

拍完被姦戲之後又有內心戲，可說是對蔣家旻一個很大挑戰。

昨晚第十三集，蔣家旻被姦後，緊接還有兩場情緒大起大落的場口，蔣家旻覺得是一次演技大挑戰，她說：「我同昌哥溝通得好好，佢會話畀我知鍚邊到，拍完每個take，佢都會問『妳ok嗎？』，佢係一個好信得過嘅對手，你係完全冇唔舒服嘅感覺，但呢幾場戲，我真係好難忘，每場戲情感上嘅轉變，又驚畀人爆料，跟住你又要求佢，之後你要狠心，喺廁所你又要好委屈，但又要話畀自己聽係鍾家寶害你，真係好考我演技，希望大家會鍾意啦。」



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