林子博太太患癌病逝兩年憶亡妻：而家先發現原來妳真係好靚

林子博太太轉眼間已去世2年。（Facebook：@林子博-我們這一家）

與一對子女已移民英國的林子博，轉眼間太太已經離世兩年，但一直長存在子博一家心中。今日（10月21日）子博在社交網張貼當年與太太Shirley的合照：「自從妳離世之後，當我得閒睇番妳啲相嗰陣，我先發現原來妳真係好靚！」

林子博不時貼出與太太Shirley及一對子女的合照。（林子博Facebook）

51歲林子博2003年與董燕君（Shirley）結婚，先後誕下一對子女林詠渝及林卓楠，一家四口相當幸福，惜Shirley於2019年確診患上平滑肌肉瘤，經過一年半的抗癌歷程終在2020年離世。兩年過去子博仍相當記掛太太：「今日，係妳逝世嘅兩周年。講真，妳喺我身邊嘅時候，我一直都唔覺得妳係一個靚女，甚至我曾經喺妳面前同妳講過：喂！你知唔知啲製作公司點解咁鍾意搵你拍廣告呀？係因為妳個樣呢～真係普通到冇得再普通！搵你拍廣告係最有說服力㗎！當年睇住妳俾我呢番『似彈又似讚』嘅說話激到扎扎跳！我又真係有啲暗爽嘅！」

林子博指以前常取笑太太Shirley唔靚。（林子博Facebook）

夫妻間互相取笑實屬情趣，子博回望舊照，不禁表示太太其實真的很美：「但自從妳離世之後，當我得閒睇番妳啲相嗰陣，我先發現原來妳真係好靚！我原來娶咗件筍嘢都唔知！因為我而家先發現妳嘅靚，除咗嚟自五官之外，妳仲散發出一種矜持、賢淑、慈母嗰種東方美人嘅氣質！原來人真係咁鬼衰個喎！明明有件極品喺身邊，咁多年都留意唔到咁奇怪嘅？所以有伴侶嘅，真係得閒叫另一半唔好郁，定落嚟俾自己睇真啲！用10分鐘時間互相對望清楚！最後你一定會發現，原來幸福一直喺自己身邊，只係自己一直將呢種幸福，變得理所當然…………..講真！老婆～妳真係堅索！越睇越靚！」

林子博10月21日貼出與太太Shirley昔日合照。（林子博Facebook）