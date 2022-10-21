梁彥宗首個ViuTV旅遊節目獲讚　體驗天體沙灘被稱︰放浪加辣髀

「旅遊達人」梁彥宗（Chris）因開始拍攝無綫（TVB）背包旅遊節目，包括《背遊中亞》、《背遊摩洛哥》、《背遊南美的北邊》而為人熟悉，不過在去年年初他離開無綫（TVB）轉投ViuTV。而《放浪加勒比》是Chris首個在ViuTV主持的旅遊節目，途中Chris會一邊玩、一邊打工，帶觀眾遊加勒比地區，包括牙買加、 千里達、荷屬聖馬丁以及法屬聖馬丁。

Chris除了感受當地文化，更從香港帶咗材料同器材去當地整雞蛋仔。（IG/@chrisleungtravels）

昨晚一集（21/10）講到Chris到聖馬丁島的東方灣（Orient Beach）享受陽光與海灘，此地因有天體沙灘而聞名於加勒比地區，作為「旅遊達人」的Chris自爆從來沒有到訪及體驗過天體沙灘，因此他決定透過這次機會挑戰自己。由於是初嘗試，所以Chris看起來緊張又尷尬，他喝了啤酒壯膽後，就慢慢脫下褲子。終於體驗到天體沙灘的Chris，坐在沙灘上擺好姿勢，分享自己的感受：「宜家我感受解放嘅一刻。」不過就遭到工作人員取笑：「你隻腳好繃緊，一啲都唔解放。」

Chris好緊張，即刻飲酒壯膽！（節目截圖）

Chris在Instagram上亦有曬出全裸照片。帖文中寫道：「正所謂人一世物一世。原圖唔敢post 啦。話說Viu嗰邊嘅同事話，呢個係佢做過最底線嘅旅遊節目。」不少網民看完節目後大讚Chris在節目中的表現：「嗰下側身坐沙難，真係『放浪加辣髀』」、「呢輯旅遊節目好好睇」、「你嘅節目好有水準，有内涵但你又表現好輕輕鬆鬆，繼續出遊拍的多啲好節目俾大的家」、「好睇！體驗到加勒比海嘅風土人情」。

Chris的節目獲網民讚好！（IG/@chrisleungtravels）

另外，原來Chris亦是一名高材生。他中學就讀男拔萃書院，是胡鴻鈞的同學，更與會考奪得8A的優異成績。其後放棄拔尖，轉讀李寶椿聯合世界書院就讀兩年國際文憑大學預科課程後，於2009年考入美國普林斯頓大學主修生態及進化生物學。

點擊下圖看更多相關圖片：