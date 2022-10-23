下流上車族︱羅毓儀明明26歲仍Cute到爆　細數10位幼齒系童顏女星

無綫（TVB）劇集《下流上車族》成績不俗，主演林敏驄日前便貼出一張與幕後的對話截圖自爆首集收視有23.2，勁過兩大王牌節目《東張西望》和《愛．回家之開心速遞》。劇集受歡迎，連帶其他演員亦備受關注，當中包括飾演林敏驄細女的羅毓儀，不少觀眾都大讚她樣子可愛，更驚訝她竟然已是26歲，比飾演她家姐、現年25歲的郭柏妍年長。其實除了羅毓儀之外，圈中都有不少女星擁有「幼齒童顏」，點擊下圖逐一觀看：

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羅毓儀之前亦曾分享過拍攝《下流上車族》的趣事，她大爆林敏驄在拍劇時經常不跟劇本，擅改對白，令她陣腳大亂：「其實驄哥佢份人就好風趣幽默嘅，有時同佢做對手戲，佢係會殺你一個過措手不及改咗句對白，如果嗰一刻我唔留心，我係會接唔到。始終佢改對白啲用語會好唔同，變咗我回應佢嘅時候，我就要用番近似佢講嘢嘅方式去作出回應。不過有時佢講啲都真係幾無厘頭，佢講啲嘢我唔係好明，搞到我傻下傻下都唔知發生緊乜嘢事。」

羅毓儀大讚林敏驄為人風趣幽默。（陳順禎攝）

提到《下流上車族》，當然不得不講原定的「亞視三寶」組合，原來《下流上車族》本身並不是想找林敏驄做主演，三寶中的兩寶是江美儀和鮑起靜，而其餘一寶則是姜皓文。下流上車族》五月開機拍攝，姜皓文在三月已收到劇本，並已經接拍兼開了一日工，可惜最後因為與電影檔期撞上，只能忍痛放棄《下流上車族》。姜皓文近年不時出現在無綫劇集中，例如《鐵探》、《使徒行者3》和《刑偵日記》，而在電影方面已得到過金像獎男配角，相信會繼續向影帝進發，雙線發展的姜皓文又難怪時間難就。