下流上車族｜林景程要狗唔要媽演活移民悲歌：話我衰仔最好呀

林景程與鮑起靜演活移民家庭悲歌。

台慶劇《下流上車族》開播以來大受香港觀眾歡迎，劇集首集跨平台直播收視高開23.2點，劇情講到毓霞（鮑起靜 飾）與親生仔家寶（林景程 飾）再因爭奪狗狗次郎發生爭執，家寶更親揭「要狗唔要媽」真相，帶出移民家庭矛盾引起共鳴。

林景程要狗唔要媽，原來都係為咗個仔太郎。

原來林景程仔仔太郎因不適應日本生活弄至失眠，更嚴重到返唔到學，後來太郎因與次郎視像過後情況好轉，鮑起靜聞言後鬧爆家寶是拆散太郎及次郎「真兇」，又斥其執意移民想法自私，豈料辣着家寶兼被鬧爆：「我夠想留喺度食大牌檔、講廣東話啦，我老細仲要係我外父，我做錯少少嘢佢成個File車埋嚟，我一樣係適應唔到。」、「個個人移民都有自己諗法，細路仔讀書好啲、住嘅地方大啲，全部都係為下一代諗！」

林景程與鮑起靜互數不是斥對方自私。

愈說愈激動的家寶繼續爆Seed：「阿媽係你自私呀！你樣樣諗自己，淨係想攞番隻狗，你有冇諗過個孫有幾慘，你幾廿歲人有公屋揸手，叫做咩都唔使愁啦！」此時剛巧太郎打電話來，家寶順勢向毓霞「施壓」，毓霞最終屈服並眼濕濕說：「你同次郎一齊長大，嫲嫲係唔應該分開你哋。」這場兩母子「爭狗大作戰」十分精彩，景程將扯火鬧阿媽的肉緊演繹到位，聽到阿媽「放狗」後竟展現歡顏，鮑姐眼濕濕的可憐樣更是加分位。該場戲除了戲味十足，對白亦相當貼地兼反映了不少移民家庭的矛盾。

林景程爆SEED指移民都是為了下一代，自己都是受盡委屈。

劇中鮑姐與景程有不少對手戲，鮑姐受訪時大讚「阿仔」演得出色：「好多感情戲都係同佢做，同佢合作好舒服，同埋佢現實仲要係物理治療師，仲教咗我好多呢方面知識，我個仔真係好叻！」對於與金像獎影后鮑姐合作，景程坦言事前十分緊張，但後來才發現擔憂是多餘：「同鮑姐演戲好舒服，佢唔會畀到任何壓力你，我好多戲都係畀鮑姐喺現場嘅戲帶出嚟，原本我唔expect會咁演。」談到劇中有唔少鬧鮑姐戲份，景程說：「演嘅時候都有請教吓佢，佢叫我唔使諗咁多，放鬆自己，入咗個角色就Ok。」景程又直指很喜歡這個衰仔角色：「話我衰仔最好呀，即係代表個角色有迴響，做演員唔諗咁多嘢嘅，都係跟個劇本盡力做。」

鮑起靜呢個慘樣，為呢場加咗唔少分。

林景程唔擔心畀人話衰仔，最緊要個角色有迴響。