KOL Pumpkin Jenn慘被天堂鳥Tyrese分手　愈戰愈勇開4間實體店

天堂鳥成員Tyrese與未婚妻KOL Pumpkin Jenn上月突然傳出「未結先分」，之後Tyrese更寫下分手感受，暗示自己先提出分手，更在文中寫道：「原諒我所作的決定讓你心痛欲絕。」對此，一向未有回應的Pumpkin Jenn早前亦在更新影片，分享自己大屋搬細屋的單身生活，並承認與Tyrese分手：「我同Tyrese已經唔係再一齊啦，呢段時間都好多謝大家畀空間同埋時間我，我都有take a time去消化自己嘅情緒，同埋平靜返個人。」

KOL Pumpkin Jenn大屋搬細屋。（影片截圖）

二人仍未刪除合照！（IG/@pumpkinjenn）

二人拍拖以來，由於Pumpkin Jenn吸金力極強，令外界覺得女尊男卑。而Pumpkin Jenn更曾大爆要等Tyrese儲老婆本才能結婚，她當時大爆：「佢真係而家戶口都冇咩錢，唔好講結婚。（做咩爆我啲秘密？）佢而家好手緊。」Tyrese尷尬解釋是因為公司剛剛經營的原因，但不想婚禮的費用由女方出，所以二人一直未有舉行婚禮。

睇睇Tyrese求婚過程：

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而失戀後的Pumpkin Jenn更愈戰愈勇，與閨密Tawnia一同投資過百萬成立自家護膚品牌「WOKE UP LIKE THIS」短短3年便拓展至第4間實體店，絕對是女強人！

越戰越勇！（IG照片）