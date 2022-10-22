晚吹｜女嘉賓Jackie誤入林過雲舊居　驚見識郁血跡浴缸嚇到尖叫？

ViuTV清談節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》由潘紹聰及詹朗林（JJ）擔任主持，昨晚（22/10）一集邀請到女嘉賓Jackie分享靈異事件，當中她表示自己為高敏感人士，因此較容易感受到靈體的存在，所以不時會接觸到怪異事件。

Jackie表示曾經因為購買二手物品而遇到靈異事件。（節目截圖）

Jackie分享空姐與地產經紀這兩個職業最容易撞鬼，她分享曾經擔任空姐一職，因工作下榻台灣高雄某酒店，而該酒店的前身為商場曾經發生過大火。當晚Jackie準備入睡，一直被打開的電視機卻突然轉台，不過她就沒有理會：「你鍾意睇咩就睇咩啦。」此時她看到一個黑影從玻璃窗飛入廁所，水龍頭被打開的聲音從中傳出，於是Jackie用被子蓋過頭睡覺，但是她突然發現床褥的一角突然下陷，因為非常緊張所以下意識開始念經，不過這舉動疑似觸怒對方，令Jackie感受到對方慢慢逼近自己，一股涼氣突然從她耳邊吹進來，令她馬上把被子往對方的方向掀起，馬上跑到大堂。由於事件太恐怖，因此她轉行做地產經紀，豈料同樣發生恐怖事情。

Jackie指當時入住的酒店，前身為商場，曾經發生大火。（節目截圖）

Jackie曾經在土瓜灣從事地產經紀，當時突然有一家人衝進來表示預算有限，但要求房子足夠六七個人一起住，於是她帶着一群客人睇舊樓，Jacky憶述：「當時去到嗰個單位一出lift，嗰班客已經係一窩蜂衝出去，好興奮。但我只係踏出lift門第一步，我即刻全身起雞皮。」但無奈她不得不跟隨客人，只能硬着頭皮打開單位的大門，儘管當時未踏入單位，但Jackie已經感受到強烈不適：「由腳板底去到頭頂，頭痛、頭暈，好想嘔。」

正當Jackie打算客人離開時，對方叫喊着：「你過嚟望吓，幾過癮、幾得意喎。」Jackie只好硬着頭皮走進去，見到一個間隔略為怪異的廚房，兩邊是長形，但盡頭是一個半圓形，當中有不少石灶，而客人之所以覺得非常有趣，源於廚房盡頭放置了一個浴缸，Jackie形容：「就係嗰啲以前拍MV嘅四腳浴缸。」而浴缸上佈滿一些黑啡、黃色的污跡，Jackie直言明明自己沒有走上前，當時望到浴缸時，見到浴缸在她面前逐格逐格迫近，就如拍戲一樣，嚇到Jackie即刻大嗌並馬上帶一班客人離開，後來她翻查資料，才得知單位為「雨夜屠夫」林過雲的舊居，因此Jackie表示：「我有理由相信嗰個地方怨氣好重。」兩位聽開靈異故事的主持人亦啞口無言。

浴缸上佈滿的黑啡、黃色的污跡，會否是血跡呢？（節目截圖）

值得一題是，當時有街坊向Jackie表示，樓下曾經有間店舖的老闆與林過雲相熟，而林過雲經常把牛雜送給那位老闆，表示是牛雜店多留了給他，不過那位老闆在案件發生後已經離世，潘紹聰聞言即表示：「可能唔係牛雜。」

點擊下圖看Jackie當時在單位內的經歷：