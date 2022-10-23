55歲黃子揚高調放閃慶祝結婚五周年　與細20歲嬌妻合體直播襯到絕

現年55歲的黃子揚曾參演電影《逃學威龍》、《98古惑仔之龍爭虎鬥》、《賭俠1999》等，專演反派的他更被封為娛樂圏「十大惡人」之一。2017年黃子揚與經理人BoBo展開第三段婚姻，現時長駐內地發展。日前黃子揚與BoBo迎來結婚五周年的大日子，兩人合體拍攝了多段影片大曬恩愛，更一起開Live，吸引不少人關注。穿上白色情侶裝的黃子揚同BoBo，默契十足，已經55歲的黃子揚雖然身形明顯發福，但頭髮仍十分濃密，與細20歲嬌妻同框依然襯到絕！



日前黃子揚與BoBo迎來結婚五周年的大日子，兩人合體拍攝了多段影片大曬恩愛，更一起開Live，吸引不少人關注。（影片截圖）

專演反派的黃子揚獲封為娛樂圏「十大惡人」之一。（影片截圖）

其實在認識現任太太BoBo之前，黃子揚曾與多位圈中女星拍拖，而且還曾經歷兩段婚姻。異性緣甚佳的黃子揚，在1988年與陳加玲相戀，1989年與年長7年的惠英紅拍拖，但3年後雙方反面收場，惠英紅怒揭黃子揚一腳踏四船，據知其中一位女友就是黃子揚的第二任太太Winnie，惠英紅更以「劫財劫色」來形容黃子揚，甚至直言這段戀情是她的人生污點。1998年黃子揚與外籍女友Tina結婚，兩年後離婚收場，之後他與林俊賢前妻Winnie結婚，兩人在2016年離婚。

惠英紅曾怒揭黃子揚一腳踏四船。（微博@惠英紅kara）

黃子揚近年亦有參演內地劇集。（微博@黃子揚KAREL）

直至2017年，黃子揚與比他年輕20歲的經理人BoBo結婚，近年他在太太陪同下於內地出騷、拍戲，兩公婆經常出雙入對，更公開在社交平台大曬幸福。黃子揚的工作亦長做長有，除了登台表演之外，亦有參演內地劇集，兩公婆不時合體拍片，表現相當甜蜜，更曝光了兩人的愛巢，片中所見雖然佈置簡單，但複式設計相信空間都十分大！

兩公婆不時合體拍片。（影片截圖）