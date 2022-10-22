季前賽｜姜濤、Ian、Edan、Stanley劇照曝光　MIRROR成員驚喜客串

ViuTV原創劇《季前賽》將於10月24日起，逢星期一至五晚上9時30分播映。劇集講述三位熱愛籃球的男生重拾昔日籃球夢，對戰全港首屈一指的大學籃球隊的故事。姜濤、張繼聰二人首次合作拍劇默契十足，一停機就會互相打眼色，走到場邊射籃「挑機」，張繼聰坦言感到年齡大，體力不夠對方好，他指：「呢啲咪就係男人嘅對決囉，主要都係意氣之爭啦！我再一次輸比姜濤，但輸得好愉快，不過我澄清我曾經贏過嘅。其實透過呢啲小遊戲，可以增加大家嘅默契，擺翻落部劇度。」而姜濤面對張繼聰嘅「唇槍舌劍」明顯招架不住，只好尷尬陪笑稱：「阿聰話我『蝦』老人家，只會向『長者』挑戰，原來都係真，我只挑戰過佢同導演，因為隊友太勁啦！其實我地都係做返自己，全部人都鍾意打波，所以埋位隨時都Ready好。」



ViuTVl新劇《季前賽》將於10月24日起，逢星期一至五晚上9時30分播映。

而姜濤同劇中飾演其弟弟的小演員，雖然年紀有十多年差距，但二人份外投契，姜濤說：「呢個小朋友係我戲中嘅細佬，佢仲話係戲外都想做我細佬，其實我都好想有個細佬，因為我冇兄弟姊妹。尋日我IG有Message話聽日見，以為係佢媽咪，原來係佢自己PM我，真係好識做！」姜濤話未來想有小朋友，但係睇見佢地啲功課就投晒降，他指：「依家我都唔係好識佢地啲功課，都唔知依家教緊咩喇，我都唔記得晒。佢口中話緊張，但係現實其實好Chill嘅，反而令我緊張，因為佢反應比我快，所以係佢教返我做戲。」

劇集講述三位熱愛籃球的男生重拾昔日籃球夢，對戰全港首屈一指的大學籃球隊的故事。

《季前賽》分集大綱，劇透注意！

第一集 - 生活還欠你甚麼？

內向青年高家孝（姜濤飾），與好友豬潤（梁業飾）和弟弟老闆仔相依為命。在快餐店工作的他，偶然遇上昔日中學籃球隊隊友，他們現在已是大學校隊成員，阿孝抬不起頭。原來，阿孝曾在學界決賽中犯下關鍵錯誤，成為輸波罪人。阿孝自責，從此放棄籃球…富家子關浩德（呂爵安飾）畢業後一直待在父親的公司享受父蔭。雖然表面風光，但阿德很清楚對未來沒有實際計劃和想法，是因為他害怕失敗…曾經是籃球學界好手、現為廣告公司客戶服務經理的張智良（邱士縉飾），為了生活，習慣用很多藉口及手段濛混過關，凡事逃避已是阿良改不了的壞習慣… 某日，翰林大學籃球隊高調到街場踩場，球場佗地喪波（張繼聰飾）穿針引線，把阿孝、阿德、阿良三個不相識的人聚集起來對賽。在喪波連哄帶騙下，他們終於踏上賽場，迎接這場改變人生的比賽…

第二集 - 你大我呀？

阿孝、阿良與阿德三人組成的球隊，與翰林大學隊正面交鋒，氣氛熾熱，引來觀眾圍觀。被多 番挑釁和侮辱下，阿孝發揮超水準，與阿德和阿良合力奮戰，撃敗了翰林大學隊。意想不到的是，他們的比賽被圍觀網友拍下，一夜間傳遍整個網絡！影片中，阿孝穿着快餐店制服打波，不但被上司九姐責難，更引來狂蜂浪蝶，神祕癡女河馬（葛綽瑤飾）突然殺出，纏住阿孝。球場上的正面衝撞令阿良重拾久違的熱情，令凡事轉彎抹角的他終於鼓起勇氣，向妻子坦白講出想法。另一邊廂，阿德沉醉在勝利之中忘了公事，訛稱到街場打波目的是推廣自家品牌。結果，阿德被親姊（李敏飾）要求必須證明宣傳計劃有效，否則將會被送到英國讀書。未幾，翰林籃球隊再次踩場！這次，翰林隊隊容全然不同，領軍的隊長卓立鋒（陳卓賢飾）不但要為翰林掙回面子，更重要的是，他盯上了阿孝…

第三集 - 逃避可恥，但…

街坊隊與翰林大學再次大戰，比賽火藥更濃，差點大打出手！最終，喪波許下豪言，相約翰林大學在兩個月後再決勝負，落敗的一方必須裸跑！正當所有人都愕然之際，阿鋒竟大方答允！ 阿孝、阿德和阿良表示一定不會參加。面對眾人未打先認輸，喪波沒有氣餒，反而深信他們終會回歸球場，接受挑戰。河馬繼續纏擾阿孝，阿孝不勝其煩，直接表示當年只是一場誤會，叫河馬不用自作多情，河馬失望而去。那邊廂，阿孝獨自深夜打球，阿鋒到來挑戰，進行一場一對一的比賽，阿孝最終被阿鋒技術性撃倒。二人原來曾是中學校隊好友，阿鋒明白阿孝當日因自責而退隊，並指摘阿孝只懂逃避，不敢面對。

Anson Lo將驚喜現身第三集！

第四集 - 一隊字頭的誕生

阿孝被阿鋒撃敗後，久久不能自已。阿鋒對自己的指控言猶在耳，決心證明自己不是逃避，找上喪波、阿良和阿德等隊友，認真組織痴漢籃球隊。喪波找上籃壇有名的美少女街場隊與痴漢們比賽。痴漢們起初看不起美少女隊，但後來卻發現，她們合作無間，將一盤散沙的痴漢隊打個落花流水。喪波藉著這場比賽，揭示眾人的弱點。阿孝比賽回家後，驚見河馬就在自己家中，阿孝二話不說把河馬趕走。唯獨事後才知道，原來開門讓河馬進屋的，竟是老闆仔。原來河馬免費為老闆仔補習，阿孝錯怪好人。痴漢隊逐漸成形的同時，一個高大的男生光仔（郭嘉駿飾）緩緩從監獄走出，而這個一臉失落的青年，正是痴漢隊需要的最後一塊拼圖…

第五集 - 不速之客

四年前，光仔與幾名損友搶劫士多，過程中，士多老闆敏叔因追賊而意外被車撞傷。光仔被判入獄，但害得敏叔重傷，更在他心中留下一條不能磨滅的傷痕…出獄後的光仔重遇上喪波。原來，光仔以前曾經是喪波的球場好友，可惜搶劫事件後，光仔認定社會不會給自己第二次機會，不但放棄籃球，更放棄了自己…光仔多次見工面試失敗，更生人士的身份更令他遭到白眼。求職無門的他，唯有到朋友的收賣攤工作。不料，竟再次遇上敏叔！光仔以為敏叔不認得自己，言談間才知原因敏叔一直認得光仔，也知道光仔出獄一直內疚，困在過去，無法前進。光仔得知敏叔早已原諒自己，聲淚俱下──原來，一切都是喪波在暗中安排…

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