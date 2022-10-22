季前賽｜姜濤難忘爆Seed鬧走細佬　MIRROR練波搞到傷痕纍纍

由MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley），ERROR成員郭嘉駿（193）、梁業（肥仔）以及張繼聰主演的ViuTV新劇《季前賽》下星期一（24/10）首播。劇集的製作特輯《賽前製》今晚（22/10）播出，演員們為練波搞到傷痕纍纍又舊患復發，不過可以拍到男生最愛，以籃球為題材的劇集，他們齊齊表示這些損傷根本不算什麼，姜濤一臉滿足表示：「練波開心過平時返工。」



姜濤與葛綽瑤（Yoyo）有感情戲。（影片截圖）

為求拍攝逼真，劇組特意邀請前甲一控球後衛灰教練幫演員們練波，姜濤直言「好似見到偶像咁」：「平時睇YouTube睇佢教波，冇睇過會俾佢親自教，好開心。只要佢叫到就一定會去train，開心過平時返工。」鏡頭一轉，姜濤、Ian、Edan，Stanley換上一身運動造型跟灰教練練波，非常認真又落力。運動員出身的Ian坦言灰教練對自己的要求比較嚴格：「最常聽到嘅一句，係叫我跳高啲，佢叫我唔好留力...以前練籃球辛苦過排球，將我細個嘅生活揭露畀大家睇。讀書嗰時，每日就係練波、打波，所以大家會睇到我細個嘅時候喺度做緊啲咩。」

運動員出身的Ian坦言灰教練對自己的要求比較嚴格。（影片截圖）

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張繼聰透露演員們每日練波6至7小時，Stanley更在一次練習中受傷流血，教練替Edan按摩手臂時，Edan亦面容扭曲露出痛苦表情，但他卻表示劇集為他圓夢：「有個遺憾係中學冇得入校隊，自己好想入，媽咪因為成績同驚我受傷，之前試過骨折，嗰時同屋企人嘈過交，所以今次算係圓夢，都未接受過專業訓練，平時同friend喺街場打，今次好高興接到籃球劇。」Ian則笑說「籃球帶畀我人生好多傷患」：「奈何我年紀愈嚟愈大，體能都下滑，有時一埋位未熱身，如果即刻夾硬做啲動作，啲舊患就出番嚟。拍呢套劇時，我膊頭、膝頭，腳腕又痛番，呢啲就係最大嘅難度。」

練波練到受傷流血。（影片截圖）

教練替Edan按摩手臂時，他面容扭曲露出痛苦表情。（影片截圖）

數到拍攝趣事，肥仔爆姜濤好大膽：「個個前輩佢都要彈一下額頭」，導演袁劍偉以及張繼聰均無一倖免。他繼續大爆姜濤為人比較個人主義經常不傳波，Edan補充：「其實唔只拍，現實打波都係，姜濤係唔傳波，好『獨食』㗎佢。」姜濤解釋「獨食」是因為要沉澱在角色中：「無論戲裏戲外，我都要維持呢個風格，導演都係因為現實嘅大家而度身訂做每個角色，好似Edan射波同劇入面一樣都好唔準。」

姜濤解釋「獨食」唔傳波是因為要沉澱在角色中。（影片截圖）

而最難忘的一場戲，姜濤表示是與劇中細佬鬧交的一幕：「有一場戲要趕走細佬，係我最驚嘅一場戲，冇呢啲經歷，完全靠想像，嗰場係我演戲入面最大挑戰，因為情緒要好大轉變。」從片段可見，姜濤拉着細佬的手臂，爆seed喝罵他：「點解你成日都唔聽話，成日都唔聽話？」細佬激動哭泣：「我憎死你，憎死你」，姜濤回應：「憎死我，好呀，憎死我呀。」他大讚細佬好叻，可以令自己進入情緒。另外，張繼聰亦透露自己有一場近乎全裸的戲份：「演員入咗角色就冇咩話尷唔尷尬，同啲子孫講，我試過喺銅鑼灣將近裸跑，都幾開心。」