陳瀅拒絕同葉念琛再合作　抗拒方力申用「阿寶」叫自己

陳瀅早前到一名YouTuber的頻道作客，期間主持人問起陳瀅同葉念琛導演合作感覺如何？陳瀅耍手擰頭，諗都冇諗就即刻答：「辛苦囉，唔係好有火花，冇咩事唔係好想再見。」講到勁絕啊！之後她解釋：「辛苦係因為五月尾開拍，10月播五個月內要處理咁多嘢，真係好辛苦。」她提到就算打風落雨取消拍攝，都冇空檔抽返幾日出嚟補拍，全部都喺要在本來嘅拍攝日裏面加番落去，導致整個過程係十分趕急！所以陳瀅一cut機就會去瞓覺，仲笑言俾人影咗好多瞓覺相。

陳瀅拒絕同葉念琛再合作呀 （熒幕截圖）

不過，陳瀅都有解釋點解唔想同葉導見面，她表示：「五月到而家日日都見，日日嘅生活都圍繞着導演。」就算俾人認定陳瀅咁靚女一定好多人追，她都坦言：「邊有時間姐，日日就係對住導演，我就係同佢食飯，同佢相處得最多，見夠啦呢半年大家都要休息吓。」另外，陳瀅自認唔係一個聽話嘅演員，經常要葉導好似湊女咁湊：「其實佢都好攰，平時佢係慣咗演員好聽佢話，咁佢都有講其實拍完呢套陳瀅令到佢都進步咗，eq高咗。」原來對付啲咁麻煩嘅演員要用另一番功力。

陳瀅直認自己唔喺乖女！（熒幕截圖）

陳瀅另外分享拍《美麗戰場》同小方的趣事，她說：「好記得有一次同小方對戲，佢嗌我阿寶，哇！佢嗌完之後我直情同劇組camman 哥哥講，唔好意思cut一cut ，可唔可以唔好嗌我阿寶。」原來喺陳瀅覺得嗰下「啊寶」太有畫面，因為陳瀅識小方前都喺睇開佢演葉導嘅戲，會用某一個tone嗌「啊寶」，所以當時小方喺陳瀅面前嗌阿寶嘅時候，令陳瀅覺得呢個名唔屬於佢，當下立即出戲，提議嗌英文名Michelle代替「啊寶」，未知導演是否有同一感覺，佢接納陳瀅的意見，直接叫小方聽佢話啊！

陳瀅一聽小方講「啊寶」就頂唔順。（熒幕截圖）

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